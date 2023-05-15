«دو» و«سامسونغ» يدشنان مركز صيانة في متجر دو بأبوظبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعاونها مع شركة سامسونغ جلف للإلكترونيات، لافتتاح مركز لاستلام أجهزه سامسونغ للصيانة، وذلك في متجر دو بشارع حمدان في إمارة أبوظبي، والذي سيكون أول مركز لشركة سامسونغ على مستوى المنطقة، يتم تدشينه في متجر تابع لمزود خدمات اتصال بهدف استلام أجهزه سامسونغ من العملاء بغرض صيانتها. وسيوفر المركز الجديد دعماً مخصصاً للعملاء، في ما يتعلق بخدمات الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، كجزء من التزام الشركتين بتعزيز تجارب العملاء.

وسيتم تجهيز مركز استلام أجهزة سامسونغ للصيانة في متجر دو بأبوظبي بأحدث التقنيات، إضافة إلى طاقم من الموظفين المتدربين وذوي المهارات التقنية، لتزويد العملاء بأفضل الخدمات الممكنة. وسيتمكن العملاء من الاستفادة من خدمات مثل نقل البيانات، وجمع الأجهزة لإصلاح أعطالها ومشكلاتها، وتشخيص الأجهزة المحمولة، من خلال أداة التشخيص الخاصة بمنظومة Galaxy، فضلاً عن تحديثات البرمجيات، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها العملاء. وتتمحور أهداف الشراكة بين دو وسامسونغ حول الارتقاء بمعدلات رضا العملاء في قطاع الاتصالات بدولة الإمارات.

وكانت دو وسامسونغ قد وقعتا في وقت سابق من هذا العام، مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق شراكتهما، وتعزيز نمو سوق منتجات سامسونغ، من خلال شبكة متاجر التجزئة التابعة لشركة دو.

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