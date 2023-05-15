«جولدمان ساكس» تفتتح مكتباً في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم مجموعة «جولدمان ساكس» الأمريكية للخدمات المالية والمصرفية افتتاح مكتب في أبوظبي، بحسب ما جاء في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، وأكد ممثل من المجموعة صحة البيانات الواردة بها.

وأفادت الوكالة بأن مقر المكتب الجديد سيكون في «سوق أبوظبي العالمي»، وبأن «جولدمان ساكس» تنتظر الموافقات التنظيمية النهائية قبل افتتاح المكتب، والذي سيضيف مركزاً جديداً إلى المراكز التابعة للمجموعة في المنطقة، والكائنة في دبي، الدوحة، والرياض.

وذكرت الوكالة نقلاً عن المذكرة أن هدف المجموعة من افتتاح مكتب لها في أبوظبي هو تعميق علاقاتها مع عملائها، خصوصاً أن المجموعة ظلت لفترة طويلة بمثابة الخيار الأول لكبار المستثمرين وصانعي الصفقات في أبوظبي.

ومن الجدير بالذكر أن «جولدمان ساكس» كانت قد أشارت في العام الماضي إلى خطط للتوسع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الاهتمام المتنامي من جانب المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المنطقة، فضلاً عن توافر عوامل اقتصادية إيجابية من شأنها تعزيز رواج الصفقات في المنطقة وزيادة تدفق الأموال إليها.

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