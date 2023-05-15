صفقتان كبيرتان على «العالمية القابضة» و«غذاء» بقيمة 300 مليون درهم

المصدر: أبوظبي – وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم «العالمية القابضة» و«غذاء القابضة»، لعدد 1.359 مليون سهم، بقيمة ناهزت 300 مليون درهم. ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «العالمية القابضة»، بقيمة 269.9 مليون درهم، لعدد 683.3 ألف سهم، بسعر 395 درهماً للسهم الواحد.

وجرى تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «غذاء القابضة» بقيمة جاوزت 29 مليون درهم، على عدد 675.9 ألف سهم، بسعر 43 درهماً للسهم الواحد.

والصفقات الكبيرة، آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة، دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق. ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة، أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز