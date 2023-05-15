363 مليون درهم أرباح مجموعة موانئ أبوظبي للربع الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2023، محافظة على زخم أدائها القوي خلال عام 2022.

وحققت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 73% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 1,817 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، مدفوعة بالأداء القوي للقطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة وقطاع الموانئ، ومستفيدة من صفقات الاستحواذ خلال عام 2022 وفي الربع الأول من عام 2023، والتي شملت شركات دايفتيك، وأليغيتور شيبينغ، وسفين للعمليات البحرية، وترانسمار وتي سي آي، وشركة الإسكان الجماعي.

وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 33% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 699 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، مدفوعة بأداء القطاع البحري وقطاع الموانئ وصفقات الاستحواذ مما انعكس على تحقيق هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 38.5% في الربع الأول من عام 2023، تماشياً مع توجه المجموعة لتحقيق هامش ربح بنسبة 35-40% على المدى القصير. وشهد إجمالي صافي الأرباح ارتفاعاً بنسبة 18% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 363 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: حققنا نتائج مالية وتشغيلية قوية في الربع الأول من 2023، مواصلين زخم النجاح الذي حققناه في عام 2022. وبدأ استثمارنا في النمو العضوي يؤتي ثماره، كما إن عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية التي قمنا بها انعكست على تعزيز وتيرة نمونا. إن أداء المجموعة عبر قطاعات أعمالها الخمسة دليل على مرونة منظومة أعمالنا، حيث بلغت نسبة مساهمة الأعمال طويلة الأجل والمتكررة أكثر من 70% من إيراداتنا في الربع الأول من عام 2023.

وأضاف: ماضون في تنفيذ خطتنا الخمسية للنفقات الرأسمالية (2023-2027) التي تبلغ نحو 15 مليار درهم، وتوسيع قدراتنا وتواجدنا في السوق بشكل أكبر تماشيا مع توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة، ونتوقع مواصلة النمو في ضوء النظرة الاستشرافية الإيجابية للوضع الاقتصادي الكلي لدولة الإمارات والمنطقة.

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