نمو واعد بمركز دبي المالي العالمي في الربع الأول من 2023

المصدر: ​دبي - البيان

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يواصل مركز دبي المالي العالمي، جذب العديد من الشركات العالمية المرموقة، إذ قامت شركات على غرار «أبل»، و«أرامكو»، و«بيكر مكنزي»، و«جيه إل إل» و«سترايكر» إلى جانب العديد من الشركات الأخرى بتأسيس وجود إقليمي انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

هذه الإضافات والنتائج السنوية القياسية لسنة 2022 التي شهدت تسجيل زيادة بنسبة 19% في نمو الشركات غير المالية المُسجلة، ليصل مجمل عدد الشركات متعددة الجنسيات والشركات العائلية، وكذلك مقدمي الخدمات إلى أكثر من 3000، كما واصل المركز تحقيق نمو واعد في الربع الأول.

تنوع

ويعد التنوع الذي تتصف به الشركات غير المالية التي تم تأسيسها في المركز في الربع الأول من سنة 2023 مؤشراً واضحاً إلى مكانة المركز الرائدة إذ يعد مركز دبي المالي العالمي واحداً من بين عشرة مراكز مالية فقط في أنحاء العالم تم تصنيفها مراكز عالمية عميقة وواسعة النطاق وذلك بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية الذي صدر أخيراً.

تشمل الشركات التي تم تأسيسها حديثاً شركة «أير ليكويد» الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال الغاز والتقنيات والخدمات الخاصة في مجال الصناعة والصحة و«الباديس كوربرت سيرفسز مركز دبي المالي العالمي»، التي تُمكن الشركات والعملاء ضمن القطاع الخاص من التنقل عبر الأسواق العالمية الخاضعة للتنظيمات والتي تتصف بالتعقيد؛ و«أبل» أكبر شركة تقنية في العالم من ناحية الإيرادات؛ وشركة «أرامكو» للتجارة – دبي، الشريك التجاري العالمي لمصافي التكرير وشركات الشحن والمؤسسات المالية والمستخدمين النهائيين وشركات تجارة السلع؛ و«بيكر مكنزي»، شركة محاماة دولية رائدة أسست في سنة 1949؛ و«كومبلي بورت كونسلتينج»، مجموعة استشارية وتنظيمية رفيعة المستوى تقدم حلول امتثال عملية حسب الطلب لشركات الاستثمار؛ ومجموعة «انفستكوم هولدينج ليميتد م1 جروب» شركة استثمارية متنوعة؛ و«جيه إل إل» شركة الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات؛ و«سترايكر»، واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا الطبية الرائدة في مجالها في العالم.

تدفق قوي

ويؤكد التدفق القوي للشركات الكبرى جاذبية دبي باحتسابها مركز أعمال عالمياً ويُسهم أيضاً في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي بوصفه بيئة عالمية المستوى تستمر في استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم كما يدعم تأسيس قطاع الشركات غير المالية في مركز دبي المالي العالمي تعزيز معدلات نمو قطاع الخدمات المالية بشكل عام، ما يُسهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من الإسهام في اقتصاد دبي.

وتستفيد الشركات غير المالية المُنضمة لمركز دبي المالي العالمي من السجل الحافل للمركز والذي يمتد على مدى قرابة 20 عاماً، والمستند إلى نظام قضائي فعّال يرتكز على مبادئ القانون العام الإنجليزي، إضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 36 ألف موظف وخبير يعملون لدى أكثر من 4300 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة من جميع أنحاء العالم.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يضم المركز أكثر من 3000 شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات غير المالية، ما يؤكد مستوى الجودة والتنوع ضمن القطاع، الذي تمثله هذه الأسماء العالمية العريقة التي استهلت نشاطها ضمن المركز في الربع الأول من العام الجاري، والمكانة المرموقة التي يحتلها المركز أفضل المراكز المالية في العالم، إذ يعد مركز دبي المالي العالمي واحداً من بين عشرة مراكز مالية فقط في أنحاء العالم تم تصنيفها مراكز عالمية عميقة وواسعة النطاق، وذلك بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية الذي صدر أخيراً».

وأضاف: «تستفيد العديد من الشركات المالية العاملة في المركز من الخدمات المُقدمة من قبل هذه الشركات، إذ تسهم جميعها في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي المستقبلي، وذلك وفقاً لاستراتيجية 2030 الخاصة بالمركز. مستنداً إلى منظومته القانونية المتكاملة، يواصل المركز استقطاب المزيد من الشركات الكبيرة بما يُمكنها من ممارسة أعمالها وربطها بالأسواق سريعة النمو عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا وباقي دول العالم».

توظيف

وأسهم نمو معدلات مقدمي الخدمات في تحقيق المركز أعلى نمو سنوي للتوظيف على الإطلاق، بلغ 6,381 وظيفة جديدة في سنة 2022. وارتفع العدد الإجمالي للشركات المُسجلة النشطة في المركز إلى 4,377 شركة في سنة 2022 بزيادة قدرها 20% مقارنة بـ3,644 شركة في سنة 2021، كما تبوأ المركز المرتبة الأولى باحتسابه المنطقة الحرة الأكثر جذباً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر السنة الخامسة على التوالي.

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