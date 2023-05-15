بيع شقة بنتهاوس في مساكن بولغاري بدبي بـ 122 مليون درهم

المصدر: دبي - بشار باغ

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ارتقت مبيعات عقارات الرفاهية في دبي إلى مستويات جديدة في شهر مايو، مع تسجيل صفقة بيع شقة بنتهاوس بأربع غرف نوم في منتجع ومساكن بولغري بـ122 مليون درهم، وتشغل الشقة طابقاً بأكمله بمساحة 12,113 قدماً مربعاً، لتدخل بذلك قائمة أكبر صفقات بيع الشقق في دبي.

وتتميز الشقة بإطلالات رائعة على خط أفق دبي، ومرسى بولغري إضافة إلى تصميمها الذي يحمل توقيع بولغري الراقي من حيث الأناقة العصرية. وتم بيع شقة البنتهاوس بواسطة فريق درفن للعقارات.

وقال عبدالله العجاجي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة درفن للعقارات: تؤكد دبي مرة أخرى أنها من أكثر الأسواق نشاطاً في العالم. وبالنسبة إلى مشروع منتجع ومساكن بولغري فقد تفوّق في تلبية جميع الشروط المطلوبة في هذا المجال، ولا سيما من حيث أعلى درجات الخصوصية التي يتيحها هذا المشروع، ناهيك عن موقعه وجودته.

ويشغل منتجع ومساكن بولغري جزءاً من ساحل جزيرة جميرا باي وهو بمثابة واحة عصرية مستوحاة من أجواء البحر المتوسط. ويمتاز المشروع بأنه أكبر وجهات بولغري قاطبة، بالإضافة إلى أجوائه البحرية، حيث إنه يضم أول مرسى ونادٍ لليخوت بتوقيع بولغري، وهو من أكثر الوجهات المرموقة طلباً في دبي.

وقالت ليلى شوغري، الوكيلة العقارية التي قامت بعملية البيع: «هذه الصفقة تجيب بالفعل على جميع التساؤلات حول وضع السوق العقارية في دبي، والتي تؤكد استمرارها في النمو والازدهار بشكل يتضح لنا أكثر وأكثر كل يوم. ولا شك أننا سنشهد مزيداً من الصفقات الناجحة في هذه المنطقة المرغوبة».

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