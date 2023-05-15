تقاطر كبار أثرياء العالم إلى دبي يرفع الطلب على العقارات فائقة الفخامة

المصدر: دبي - بشار باغ

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أفادت شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» أن تزايد توجه كبار الأثرياء من مختلف العالم إلى دبي ينعكس إيجاباً على نمو قيمة العقارات الفاخرة، وفائقة الفخامة في الإمارة.

وأوضحت الشركة في تقريرها عن القطاع العقاري في دبي للربع الأول من العام الجاري أن متوسط قيمة المنازل الفاخرة في دبي ارتفع بـ 54.6 %، بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ولفتت الشركة في تقريرها إلى أن دبي تواصل ميزتها باعتبارها الأكثر تنافسية في أسعار العقارات الفاخرة على مستوى العالم، حيث بلغ متوسط سعر القدم المربعة لصفقات البيع، التي سجلتها العقارات الفاخرة في دبي، خلال الأشهر الـ 12 الماضية 3360 درهماً للقدم المربعة، وهو سعر تنافسي مقارنة مع باقي المدن الرئيسية في العالم.

وبلغ متوسط سعر العقارات فائقة الفخامة في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري 7280 درهماً للقدم المربعة، بنمو 16% مقارنة مع متوسط السعر المسجل في 2022، والذي بلغ 6250 درهماً للقدم المربعة.

ولفت التقرير إلى أن دبي سجلت 88 صفقة بيع لمنازل فائقة الفخامة تجاوز سعر كل منها 10 ملايين دولار «36.7 مليون درهم»، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

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