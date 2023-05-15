مركز دبي للسلع المتعددة يفتتح مكتباً تمثيلياً في الهند

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، حملته الترويجية «وجد من أجل التجارة»، خلال الأسبوع الماضي بنجاح في الهند، وتضمنت الحملة زيارة مدينة مومباي وسورات وجيبور، حيث سلط المركز الضوء على مكانة دبي بوابة تجارية للشركات الهندية، ومنصة رئيسية للتوسع والانطلاق نحو الأسواق الدولية، وأعلن المركز عن افتتاح مكتب تمثيلي في مدينة مومباي، خلال المرحلة الأخيرة من حملته الترويجية في المدينة الهندية، وذلك عقب إبرامه شراكة مع الشركة المتخصصة في خدمات الأعمال «بي بي شاه آند اسوسيتس»، ويطمح المركز من خلال هذا المكتب الجديد إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند، تماشياً مع الأهداف المنضوية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند الموقعة، خلال العام الماضي، وانطلاقاً من البيئة التنظيمية القوية في مركز دبي للسلع المتعددة وسمعته ذائعة الصيت بين أوساط مجتمعات الأعمال الهندية سيقدم المكتب حلولاً متكاملة وشاملة للأعمال والشركات الهندية، التي تتطلع إلى توسيع نطاق حضورها عالمياً انطلاقاً من دبي، حيث سيزودها بكل الإمكانات والمقومات اللازمة، لتأسيس حضورها في مركز دبي للسلع المتعددة.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «لقد اضطلع مركز دبي للسلع المتعددة، الذي تضم منطقته الحرة حالياً أكثر من 3700 شركة هندية، بدور محوري في تقوية أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات والهند، ولا شك في أن افتتاح مكتب تمثيلي في مدينة مومباي يعد محطة رئيسية أخرى نحو تعميق هذه العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما يؤكد التزامنا القوي بدعم بيئة الأعمال في الهند وشبه القارة الهندية، ونحن على ثقة عالية بأن هذه الخطوة ستكون حافزاً قوياً لتوسيع نطاق العلاقات التجارية المشتركة، والتي وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية، بعدما نما حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 14% مسجلاً 80 مليار دولار، عقب مرور 11 شهراً من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند».

وشهدت الحملة الترويجية، التي تمت استضافتها بالشراكة مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، نقاشات ومحادثات بين كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة، و500 من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ورجال الأعمال ضمن جملة من القطاعات الرئيسية، وقد ركزت هذه المحادثات والنقاشات على مقومات بيئة الأعمال الفريدة في إمارة دبي، وما يقدمه مركز دبي للسلع المتعددة من مزايا وخدمات استثنائية عند تأسيس الأعمال في منطقته الحرة.

وقال مسؤول بشركة «بي بي شاه آند اسوسيتس»: «نطمح من خلال شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة إلى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة دعم نجاح الشركات الهندية، خصوصاً أن مركز دبي للسلع المتعددة يحتضن بيئة أعمال استثنائية ذات مقومات فريدة، تتوافر بها كل الإمكانات اللازمة، بما في ذلك الأطر التنظيمية القوية وآليات الأعمال الداعمة، وغير ذلك من مزايا التكاليف، بفضل المساحات المكتبية التنافسية بجانب ما يقدمه من مرافق وخدمات واسعة، وجمعيها عوامل رئيسية تسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال أمام الشركات الناشئة والشركات الكبرى القادمة من الهند، على حد سواء، ونحن نتطلع إلى دعم التوسع الدولي لعدد أكبر من الشركات الهندية من خلال المكتب التمثيلي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي سيسهم بدوره في ازدهارها ونموها انطلاقاً من إمارة دبي».

وسيتولى الخبير المخضرم سيدهارث شاه إدارة المكتب التمثيلي لمركز دبي للسلع المتعددة في مدينة مومباي، وهو خريج المعهد الهندي للتكنولوجيا وكلية وارتون لإدارة الأعمال، ويمتلك ما يربو على 15 عاماً من الخبرات الطويلة في الخدمات المصرفية والاستشارية، وسيقدم المكتب كل الحلول التنظيمية وخدمات الامتثال وتسجيل الشركات، كما سيوفر باقات ترخيص للشركات الهندية حصراً.

ويدرك مركز دبي للسلع المتعددة الأهمية الكبيرة، التي تحظى بها شبه القارة الهندية، باعتبارها منطقة زاخرة بإمكانات نمو استراتيجي واعد في العديد من القطاعات الصناعية الرئيسية، وكان المركز قد أعلن، خلال وقت سابق من العام الجاري، عن إبرام مذكرة تفاهم مع «مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري»، بهدف تعزيز نمو حركة التجارة العالمية للسلع الزراعية بين دولة الإمارات وأسواق جنوب آسيا، وتؤسس هذه الاتفاقية لشراكة مثمرة بين مركز دبي للسلع المتعددة و«مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري» للتعاون في مشاريع تكنولوجيا الغذاء والتكنولوجيا الزراعية، ومشاركة فرص الأعمال المحتملة، وتعزيز نقل المعرفة، من خلال المعارض والمؤتمرات.

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