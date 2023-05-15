الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" تنطلق 31 مايو الجاري

المصدر: البيان

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تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، تنطلق نهاية مايو الجاري فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" تحت شعار "استثمار.. استدامة.. نمو"، والتي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وأدنوك، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات.

يعد منتدى "اصنع في الإمارات" والمعرض المصاحب له، أحد أبرز الفعاليات الصناعية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع نخبة من قادة القطاع الصناعي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بهدف التواصل والتعاون ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع، والتوعية بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها دولة الإمارات، وبما يعزز عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية.

وستناقش فعاليات الدورة الثانية التي ستقام في مركز أبوظبي للطاقة يومي 31 مايو، و1 يونيو المقبلين، حلول تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في جهود العمل المناخي، بما ينسجم مع "عام الاستدامة 2023" في دولة الإمارات، ومستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وذلك بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ "COP28".

وتنطلق أعمال المنتدى بمشاركة مجموعة واسعة من صناع القرار والمسؤولين في القطاع الصناعي والتكنولوجي من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء، والمبتكرين، ورواد الأعمال، والجهات التمويلية، والمستثمرين وكبرى المؤسسات الصناعية الرائدة.

وتستعرض الدورة الجديدة من المنتدى فرص الاستثمار الصناعي الفريدة من نوعها في دولة الإمارات، والحوافز والممكنات الداعمة لريادة الأعمال، وحلول التمويل المبتكرة والمصممة لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية، والتوسع في نمو الأعمال والأنشطة التصنيعية القائمة، كما تركز على ريادة الأعمال في التكنولوجيا المتقدمة، والتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، إضافة إلى الإعلان عن فرص استثمارية وممكنات وحوافز ومشاريع صناعية جديدة.

ويتيح المنتدى لكافة الشركات ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فرصة للتواصل مع صناع القرار والجهات المختصة والتي ستقدم عرضاً حول حوافزها وممكناتها ومزاياها التنافسية، إضافة إلى فرصة تبادل الخبرات مع مجموعة واسعة من الشركات الدولية ومؤسسات التصنيع الكبرى والتي ستستعرض خططها الشرائية والتمويلية.

ويوفر المنتدى منصة مهمة للاستماع إلى آراء خبراء الصناعة وقادة القطاع حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالقطاع، بما في ذلك أحدث التوجهات في الأتمتة الصناعية، ودور التكنولوجيا في تنمية وتطوير القطاع الصناعي، وأهمية الاستدامة في القطاع، كما تتيح منطقة العرض للمشاركين في المنتدى فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين.

وتنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن فعاليات المنتدى حفل توزيع "جوائز اصنع في الإمارات" لتكريم الشركات الصناعية الرائدة والأفراد الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والاحتفاء بأصحاب الرؤى المتميزة والرواد والمبتكرين بما يتماشى مع توجهاتها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز مساهمة كافة القطاعات في تحقيق الاستدامة والحياد المناخي.

ووجهت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دعوة إلى كافة رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمستثمرين للمشاركة في المنتدى والمساهمة في نمو وتطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات للتحول إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.

وكانت الدورة الأولى من منتدى "اصنع في الإمارات" في 2022، قد حققت نجاحاً كبيراً، حيث شهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن فرص مشتريات بقيمة 110 مليار درهم إماراتي، لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محلياً بأسعار تنافسية ضمن 11 قطاعاً مستهدفاً للنمو تشمل المعادن والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية والبلاستيك والآلات والمعدات والصناعات الدفاعية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والمعدات الطبية والاتصالات والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية.

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