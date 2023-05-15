دبي تشهد أول مشروع عقاري يحمل علامة "بوغاتي" في العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت ’بن غاطي العقارية" عن شراكتها مع علامة Bugatti العالمية للسيارات الفارهة بهدف إنشاء أول مشروع سكني فاخر يحمل علامة Bugatti في قلب مدينة دبي. و يعد هذا المشروع اول دخول للعلامة التجارية العريقة في مجال العقارات الفاخرة.

وكانت العديد من الشركات العقارية في دبي قد اقامت شراكات مع علامات تجارية عالمية فاخرة لإطلاق مشاريع مبتكرة ذات علامات تجارية علامات تجارية معروفة في مختلف المجالات بدءاً من العلامات الفندقية وكبار مصممي الأزياء وصولاً إلى السيارات الفارهة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز