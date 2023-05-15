"كابسات" و "إنتيغريت ميدل إيست" ينطلقان غداً في دبي

المصدر: وام

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تنطلق غداً فعاليات المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية - كابسات 2023، الحدث الرائد في مجال البث وصناعة المحتوى والإنتاج والتوزيع والإعلام الرقمي والترفيه في دورته التاسعة والعشرين، في مركز دبي التجاري العالمي.

وينعقد الحدث بالتزامن مع النسخة الأولى من معرض "إنتيغريت ميدل إيست"، ليستقطب خبراء تكنولوجيا المرئيات والسمعيات والإعلام في المنطقة.

ويستعرض الحدثان الرائدان، خلال الفترة من 16 حتى 18 مايو الجاري، أحدث التوجهات وفرص النمو في مختلف القطاعات واستكشاف مستقبل قطاع البث التلفزيوني والتكنولوجيا واتصالات الأقمار الاصطناعية وقطاع الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع نموه بمعدل سنوي تراكمي نسبته 12.9% بين 2021 - 2027 .

ويشهد كابسات بنسخته لهذا العام انطلاقة فعالياتٍه المرتقبة، بما في ذلك "مؤتمر المحتوى" لمناقشة الحلول الممكنة للتحديات التي تواجه صناعة المحتوى عالي الجودة، ويتخلل كابسات تنظيم قمة "سات إكسبو" التي تسلط الضوء على أهمية قطاع الأقمار الاصطناعية وجاهزيته لتبني التقنيات الحديثة، كالأتمتة والذكاء الاصطناعي إلى جانب الاستراتيجيات الرامية لتحقيق الاستدامة في أنشطة قطاع الفضاء، كما تقام دورة جديدة من فعالية "نيكستجن كونتينت" سوق محتوى المستقبل التي تستعرض أحدث مستجدات المحتوى بمختلف أنواعه وأنماطه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتكتسب نسخة هذا العام من كابسات زخماً إضافياً بتنظيمها بالتزامن مع معرض "إنتيغريت ميدل إيست"، ومن المتوقع أن يشكل المعرض منصةً رائدة للتواصل واستكشاف آفاق التعاون بين روّاد التكنولوجيا ومشتري الحلول المدمجة في قطاع الإعلام المرئي والسمعي، كما يشارك الخبراء أيضاً رؤاهم من خلال جلسات القمة، في مجالات المرئيات والسمعيات، ومصادر الإيرادات الناشئة، والمتاجر الهجينة، واللافتات الرقمية، وتقنيات الصوت الغامر، وإنترنت الأشياء، والتقنيات المرئية والسمعية للمباني الذكية، وأحدث الابتكارات المرئية والسمعية من مُختلف أنحاء العالم.

وتتيح الفعاليات الرائدة مثل "كابسات" و"إنتيغريت ميدل إيست" للزوّار والعارضين فرصة استكشاف سبل تعزيز التواصل وتطوير الشراكات، وإطلاق مبادرات استراتيجية بمساعدة أهم وأبرز ممثلي القطاع لدفع عجلة تطوره.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرضان مشاركة أكثر من 14 ألف زائر، وأن يؤثران بشكل إيجابي على قطاعات الأقمار الاصطناعية والإنتاج والتوزيع العالمية.

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