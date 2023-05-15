تدفقات السياحة إلى دبي من 11 دولة تتجاوز مستويات 2019

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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سجلت أعداد السياح القادمين إلى دبي من 11 سوقاً عالمياً خلال الربع الأول من العام الجاري مستويات نمو تجاوزت تلك المسجلة خلال الفترة ذاتها من 2019، أي ما قبل الجائحة، وذلك بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبلغ عدد السياح من هذه الأسواق التي تندرج ضمن قائمة أهم 20 سوقاً من حيث التدفقات السياحية إلى دبي نحو 2.11 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الجاري تشكل 45.3 % من إجمالي عدد زوار الإمارة، فيما تسارعت مسيرة التعافي في الأسواق الدولية الأخرى.

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحية أن السوق الهندي الذي يتصدر الأسواق العالمية ويستحوذ على الحصة الكبرى من زوار دبي نجح في تجاوز مستويات ما قبل الجائحة، حيث ارتفع عدد الزوار من السوق الهندي بنسبة 8 % ليصل إلى 612 ألف زائر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 565 ألف زائر في الفترة نفسها من 2019.

وكشفت البيانات أن كازاخستان حلت في المركز الأول من حيث نسبة نمو أعداد السياح إلى دبي مقارنة بما قبل الجائحة، حيث استقطبت الإمارة في الربع الأول 2023 نحو 81 ألف زائر من كازاخستان مقارنة بـ39 ألف زائر في الفترة نفسها من 2019 بنمو 107 %.

وجاءت روسيا ثانياً بنمو 53%، ليرتفع عدد الزوار الروس إلى 356 ألف زائر في الربع الأول 2023 مقارنة بـ234 ألفاً في الربع الأول 2019، وحلت كندا في المركز الثالث مسجلة 28 % نمواً بأعداد السياح القادمين منها إلى دبي، حيث استقبلت دبي خلال أول 3 أشهر من العام الجاري 66 ألف سائح كندي مقارنة بـ52 ألف سائح في الفترة المقابلة من 2019، الأمر الذي جاء بدعم من توسع «طيران الإمارات» في السوق الكندي وزيادة عدد رحلات الخطوط الجوية الكندية إلى دبي.

وكشفت البيانات أن عدد الزوار العراقيين في دبي سجل مستويات نمو كبيرة بلغت 25 % مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، ليرتفع العدد من 44 ألف زائر خلال الربع الأول 2019 إلى 55 ألف زائر عراقي في الربع الأول من العام الجاري، في حين ارتفع عدد الزوار الإيرانيين من 94 ألف زائر إلى 111 ألف زائر بنسبة نمو 18 % خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

نمو

ونمت أعداد السياح القادمين إلى دبي من الولايات المتحدة إلى أكثر من 186 ألف سائح في الربع الأول 2019 إلى 198 ألف سائح خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بنمو 7 %.

واستقبلت دبي في الربع الأول 2023 نحو 213 ألف سائح من ألمانيا بنمو 4 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، حيث سجلت دبي وصول 204 آلاف سائح ألماني، كما ارتفعت أعداد زوار دبي من مصر بنسبة 4 %، لتسجل وصول 90 ألف سائح مصري في الربع الأول 2023 مقارنة بـ87 ألفاً في الفترة ذاتها من 2019. وشهدت أعداد الزوار من أستراليا نمواً بنسبة 2 % لتصل خلال الربع الأول 2023 إلى 56 ألف سائح أسترالي مقارنة مع 55 ألف سائح أسترالي خلال الربع الأول 2019.

وأسهمت عدة عوامل في زيادة التدفقات السياحية من هذه الأسواق، منها توسع الناقلات الوطنية في هذه الأسواق، إلى جانب استضافة دبي مجموعة مميزة من الأحداث الترفيهية وفعاليات الأعمال في الربع الأول 2023، والتي بدورها رسّخت من سمعة دبي العالمية، وأكدت مكانتها بوصفها مركزاً رائداً للاقتصاد والسياحة.

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