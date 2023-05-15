فتح التسجيل في نظام ضريبة الشركات اليوم

المصدر: (أبوظبي – وام)

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أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة من اليوم تماشيّاً مع المرسوم بقانون اتحادي 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، والذي ينُصّ على أن الخاضعين للضريبة ستُفرض عليهم ضريبة الشركات من بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ أول يونيو 2023 أو بعده لذلك يتعين على الخاضعين للضريبة التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.

ودعت الهيئة الخاضعين للضريبة من الشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في الإمارات لأغراض ضريبة الشركات التقدم للتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب موضِّحة أنه لن يشمل الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الذين سيكون بإمكانهم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في مرحلة لاحقة، وبالمثل سيتم فتح باب التسجيل لضريبة الشركات للفئات الأخرى من الخاضعين، مثل الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة وفقاً لما سيحدده قرار من مجلس الوزراء، في وقتٍ لاحق.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن التسجيل المُبكِّر يتيح للشركات والأعمال وقتًا كافيًا للامتثال لالتزاماتهم القانونية.

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