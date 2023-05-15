«غرفة أبوظبي» ترعى جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مشاركتها في رعاية جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، التي يجري تنظيمها برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، للاحتفاء بجهود منشآت القطاع الخاص الرائدة وتكريم العمالة المميزة، إلى جانب تسليط الضوء على الممارسات الناجحة في سوق العمل على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وتأتي رعاية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للدورة الأولى من الجائزة انطلاقاً من مكانتها كداعم فاعل للقطاع الخاص وباعتبارها شريكاً موثوقاً به للقطاعين العام والخاص، فضلاً عن دورها في دعم المشاريع والمبادرات الوطنية التي ترتقي بسمعة دولة الإمارات، وتعزز مسيرتها الرائدة في زيادة إنتاجية وكفاءة وتنافسية سوق العمل، ومستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة إن جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل تأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي وعالمي قائم على المعرفة، وترسيخ سمعة الدولة الرامية في مجال الارتقاء بسوق العمل وتعزيز مرونته وكفاءته وتوفير بيئة مهنية صحية وفاعلة بما يواكب المستجدات والمتغيرات الراهنة والمستقبلية، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية وحاضنة مثالية للمواهب والاستثمارات والعيش والعمل«.

وأضاف معاليه» إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أثبتت جدارتها في دعم الجهود الحكومية للارتقاء باقتصاد إمارة أبوظبي من خلال منظومة عملها الريادية والداعمة للسياسات والمبادرات والمشاريع التي تحتفي بالتميز والإبداع والابتكار، فضلاً عن دورها في تعزيز القدرات التنافسية ومستوى الأداء المتميز لبيئة قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات«.

من جانبه، قال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي:» تأتي رعايتنا لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل بدورتها الأولى، في خطوةٍ تدعم جهودنا الرامية لتحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية في تمكين القطاع الخاص على مستوى الإمارة، والوصول إلى أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة«.

وأضاف المزروعي:» تأتي المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية على رأس قائمة أولويات غرفة أبوظبي، وهذا ما يدفعنا إلى المضي في لعب دورنا المتمثل في المشاركة بدعم ورعاية المبادرات الوطنية التي من شأنها دفع عجلة النمو في مشهد الأعمال والاقتصاد بالدولة والارتقاء بمستويات الأداء لدى المستثمرين ورواد الأعمال والعاملين كافة«.

وتنسجم أهداف الجائزة مع استراتيجية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للسنوات الثلاث المقبلة والتي تهدف إلى دعم اقتصاد الإمارة، عبر تمكين القطاع وتعزيز تنافسيته، لتكون أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025.

وستتضمن الجائزة فئة(جائزة الإمارات للمنشأة الرائدة في سوق العمل)، بالإضافة إلى فئات فرعية على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والكبيرة جداً، إلى جانب فئات مختلفة من المستويات المهارية للقوى العاملة المتميزة بسوق العمل والتي تسهم في خدمة المجتمع بدولة الإمارات، وسيقام حفل توزيع الجائزة في نوفمبر من العام الجاري.

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