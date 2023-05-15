«دييز» تبحث فرص الاستثمار مع كوراساو الهولندية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، في مقر المنطقة الحرة بمطار دبي، وفداً رفيع المستوى من جزيرة كوراساو التابعة لمملكة هولندا، بهدف بحث سبل التعاون المستقبلي المشترك ومناقشة الفرص الاستثمارية بين الجانبين.

وكان في استقبال الوفد، آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» والدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، في حين ترأس الوفد الزائر جيلمار بيساس رئيس وزراء جزيرة كوراساو، وضم كلاً من الدكتور كارل ريختر قنصل عام هولندا في دبي والإمارات الشمالية، وخافيير سيلفانيا وزير المالية في جزيرة كوراساو، وروكسين ألبرتينا مستشار السياسة ومسؤول العلاقات العامة لرئيس وزراء كوراساو، وجاكلين جانسن الرئيس التنفيذي لشركة كوريند، وفيورينا هيرنانديز مدير تطوير المشاريع الاستثمارية في شركة كوريند، ودانييل أولينا، المدير المساعد في شركة كوريند، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال جيلمار بيساس رئيس وزراء جزيرة كوراساو عقب الزيارة: «يسعدنا التعرف على بيئة الأعمال الحيوية والمنظومة المتكاملة من الحوافز الاستثمارية ضمن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والاطلاع أكثر على آليات عملها ومزاياها الفريدة التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال واستدامتها والتي يمكنها دعم الشركات على النمو والتوسع في المنطقة».

وأضاف: «تحرص جزيرة كوراساو على تعزيز علاقات التعاون المثمر مع السلطة انطلاقاً من كونها نموذجاً رائداً يحتذى به في الارتقاء بمشهد الأعمال والاستثمار في كافة المجالات، ونأمل أن تكون هذه الزيارة بوابةً لإقامة شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية وتوسيع العلاقات الثنائية الواعدة بين دولة الإمارات وجزيرة كوراساو».

من جانبها أكدت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي أن زيارة وفد جزيرة كوراساو تعكس ثقة مجتمع الأعمال العالمي بمنظومة الأعمال المتكاملة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» وتجربتها الناجحة في تأسيس ودعم نمو الأعمال وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من خلال مناطقها الاقتصادية - المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي - التي تتمتع ببنية تحتية عالمية متطورة ومحفظة شاملة من الحلول المبتكرة والتسهيلات والمزايا التنافسية، مشيرة إلى أن اللقاء أثمر عن نتائج إيجابية على مستوى ترسيخ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بين الجانبين، وطرح مواضيع ونقاشات مهمة ترتقي بمشهد الأعمال التجاري والاستثماري، وتستشرف فرصاً مستقبلية للتعاون المثمر والبناء.

بدوره، قال الدكتور جمعة المطروشي، مدير عام واحة دبي للسيليكون: «يعتبر تطوير الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الأسواق الدولية التي تبحث عن فرص استثمارية في الخارج من محاور التركيز الرئيسية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، باعتبارها - مع المناطق الاقتصادية التابعة لها - وجهة جاذبة للاستثمارات وتلعب دوراً محورياً في تطوير الأعمال ونموها وتوسعها على مستوى المنطقة.

وتنسجم زيارة وفد جزيرة كوراساو مع الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات السلطة في هذا الإطار، حيث سعينا إلى توفير صورة شاملة عن البيئة الاستثمارية في إمارة دبي بشكلٍ عام والسلطة بشكلٍ خاص، وما يصاحبها من حوافز ومميزات من شأنها دعم شركات الجزيرة في اتخاذ إمارة دبي والسلطة وجهة لاستثماراتها ومحطة انطلاق لها للتوسع في أسواق المنطقة وما بعدها».

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية التعاون المشترك وتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين بما يرسخ العلاقات البناءة ويمهد الطريق أمام إطلاق مبادرات ومشاريع مستقبلية مشتركة من شأنها المساهمة في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز فرص الأعمال والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات ومنطقة البحر الكاريبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز