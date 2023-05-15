13.5 مليون درهم أرباح «الخليج للملاحة» بالربع الأول

المصدر: (دبي- البيان)

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سجلت مجموعة «الخليج للملاحة القابضة»، أرباحاً صافية بقيمة 13.5 مليون درهم في الربع الأول 2023، مقارنة مع أرباحها التي بلغت 1.8 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية 11 % بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من 2023، حيث بلغت 39 مليون درهم، بدعم من عمليات تأجير أسطول ناقلات المواد البتروكيماوية وخدمات الوكالة الملاحية، مقارنة بنحو 35 مليون درهم، وبلغت الأرباح التشغيلية 5.7 ملايين درهم، وبلغت الأصول 784 مليون درهم.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في 31 مارس الماضي 2023، إلى 444 مليون درهم، مقابل 419 مليون درهم. وقامت الشركة أيضاً بتخفيض تكاليف التمويل بنسبة 23 %، من 8.7 ملايين درهم، إلى 6.6 ملايين درهم.

وقال أحمد الكيلاني عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «يأتي الإعلان عن النتائج المالية، في الوقت الذي بدأت فيه الشركة مرحلة جديدة من النمو، حيث استطاعت أن تحافظ على مستويات الربحية، بفضل الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة».

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