مجموعة بن حم تبحث الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان

المصدر: مسقط - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام الشيخ مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، بزيارة إلى سلطنة عمان الشقيقة، لبحث الفرص الاستثمارية في التطوير العقاري داخل السلطنة، ورافقه في الزيارة وفد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن حم.

والتقى بن حم مع محمد بن نخيرة الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى سلطنة عمان الشقيقة، وذلك خلال زيارته مقر سفارة الإمارات بمسقط، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن مطر العزيزي، والشيخ سلطان بن مطر العزيزي، وبحث الجانبان مشاريع بن حم في مجال التطوير العقاري من خلال «شركة بركة»، إحدى شركات مجموعة بن حم النشطة في هذا المجال، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان وأبرز المجالات التي تشهد إقبالاً كبيراً للاستثمار داخل السلطنة.

وقال محمد بن نخيرة الظاهري إن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين هي علاقات «أزلية»، وهي في تطور مستمر وتستند إلى دعم من القيادة الرشيدة في البلدين، وقال إن السلطنة تزخر بمقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة، يساعدها في ذلك موقعها الجغرافي المهم وتنوعها المناخي وطبيعتها المتميزة، مشيداً بما يتمتع به الشعب العُماني من أخلاق عالية وسجايا نبيلة وحسن تعامل كان له مردود إيجابي على تطور الجانب السياحي في السلطنة.

ومن جانبه أشار الشيخ مسلم بن حم العامري إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لنهجنا الاستثماري وتطلعاتنا لتحقيق النمو المستدام، حيث تشهد سلطنة عمان فرصاً متنوعة في ملف الاستثمار، وأطلقت عدداً من المبادرات والبرامج لجذب الاستثمارات، ونسعى من خلال زيارتنا إلى بحث توسيع أنشطتنا في مجال التطوير العقاري داخل السلطنة والنظر في إمكانية فتح مكاتب لشركة بركة للتطوير العقاري في العاصمة مسقط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز