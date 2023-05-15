«الإمارات للتنمية» يبحث تحفيز ريادة الأعمال

المصدر: (دبي- البيان)

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شارك مصرف الإمارات للتنمية، في قمة وجوائز «ميا فاينانس» للتكنولوجيا المصرفية 2023 السنوية.

وشهدت الفعالية التي انعقدت في دبي ، مشاركة نخبة من رواد القطاع المصرفي والمالي وخبراء التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث ناقشوا التطورات في مجالات الرقمنة المصرفية، واستكشفوا الفرص والتوجهات الصاعدة في القطاع المالي.

وتضمّنت القمة سلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة التي تطرقت إلى عدد من المواضيع المحورية؛ بما في ذلك التغييرات والتوجهات التي ستطرحها التقنيات السبّاقة، التي ستسهّل على البنوك والمؤسسات المالية مواكبة المتطلّبات المستقبلية ومواجهة التحديات.

وفي إطار استراتيجيته الخمسية الطموحة التي كشف عنها في أبريل 2021، يسعى مصرف الإمارات للتنمية إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف المصرف تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة ضمن القطاعات المذكورة بحلول عام 2026. وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يهدف مصرف الإمارات للتنمية إلى تمكين النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات. ونحرص على تعزيز الابتكار والتنمية من خلال توفير حلول تمويلية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة ومشاريع التنمية الصناعية».

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