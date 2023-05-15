«بي إتش إم كابيتال» تحصل على ترخيص الترويج من «الأوراق المالية»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «بي إتش إم كابيتال»، إحدى الشركات المتخصصة في الأسواق المالية لدولة الإمارات، عن حصولها على ترخيص الترويج من هيئة الأوراق المالية والسلع. وبموجب هذا الترخيص، ستتمكن «بي إتش إم كابيتال» من التواصل مع أي شخص بأي صورة أو وسيلة لدعوته أو تحفيزه على شراء منتج مالي أو الاكتتاب فيه، إضافة إلى التعريف بالمصدّر، سواء كان محلياً أم أجنبياً، وكل وسائل التواصل معه.

وقال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش إم كابيتال»:« أن حصول الشركة على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع الخاص بالترويج يعكس رؤية الشركة ومكانتها بوصفها مزوداً رائداً للخدمات المالية في المنطقة من خلال تمكين عملائها من الوصول لفرص استثمارية جديدة ومتعددة.

وأكد السعدي أن شركة «بي إتش إم كابيتال» تواصل مسيرة نموها وتعزيز مكانتها في كل الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، والمضي قدماً نحو تطوير خدماتها وتوسيع نطاق أعمالها، بما يتماشى مع الممارسات والنظم العالمية في هذا القطاع، لافتاً إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الخطط الواعدة التي سوف نحرص على تنفيذها.

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