إطلاق مركز معارض المجوهرات الهندي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات (GJEPC) أول مركز هندي لمعارض المجوهرات في دولة الإمارات في دبي خلال فعالية تم تنظيمها بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.

وأعلن عن إطلاق المركز خلال احتفالية «الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة». وسيوفر المركز منصة لشركات المجوهرات الصغيرة والمتوسطة في الهند لعرض منتجاتها في أسواق الشرق الأوسط انطلاقاً من مقره بسوق الذهب في دبي. وتعكس هذه الخطوة أهمية المنطقة بالنسبة لقطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، والذي يمثل 30 % من صادراتها، كما تعد إحدى ثمار خفض رسوم استيراد الذهب بموجب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022. وسيعمل المركز كبوابة مهمة لقطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال جمعة الكيت، كبير المفاوضين التجاريين لدولة الإمارات ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، إن إطلاق المركز يوضح الفوائد الملموسة التي تحصدها الإمارات والهند من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأضاف: «لقد احتفلنا هذا الأسبوع بإنجازات العام الأول من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وأيضاً بتكوين شراكات واستثمارات ومنصات جديدة للتعاون. ويمثل إطلاق مركز معارض المجوهرات الهندي تجسيداً عملياً لفوائد اتفاقية الشراكة ومثالاً مهماً على الفرص التي يمكن أن يوفرها البلدان الصديقان في مجال التجارة والاستثمار. ويعد قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات، الذي يحظى بأهمية كبيرة في ثقافة البلدين، محركاً رئيسياً للتجارة البينية، كما يعد من الصناعات التي ستحقق أقصى قدر من الاستفادة من الاتفاقية».

وبفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، شهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند نمواً مستمراً، حيث قفزت بنسبة 6.9٪ لتصل إلى 45.5 مليار دولار في أول 11 شهراً من بدء تنفيذ الاتفاقية، كما تظهر الأرقام المحققة في الربع الأول من عام 2023 نمواً فصلياً لافتاً بنسبة 24.7 في المائة.

وإلى جانب جمعة الكيت، شهد حفل الإطلاق حضور شخصيات مهمة من كلا البلدين، منهم سنجاي سودهير، سفير الهند لدى الإمارات؛ وراجيش كومار سينغ، أمين عام دائرة تنمية الصناعة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة في الهند؛ وسريكار كيه. ريدي، الأمين العام المشارك لوزارة التجارة والصناعة في الحكومة الهندية؛ وكيريت بهنسالي، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات.

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