«أمازون ويب سيرفيسز» يوفر فرصة للشركات لتسريع التحول الرقمي

المصدر: (دبي - البيان)

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تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثورة تكنولوجية حقيقية عبر العديد من القطاعات والمجالات، وتشكل التكنولوجيا السحابية ركيزة أساسية في هذا المسار التحولي، نظراً لدورها الحيوي في تعزيز الابتكارات ودفع آفاق النمو إلى مستويات جديدة من التميز.

وقال ياسر حسن، المدير العام، القطاع التجاري لدى أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «تبرز أهمية الابتكارات السحابية نظراً لقدرتها على تلبية احتياجات الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى دورها الحيوي في الارتقاء بمستويات أداء الشركات، ويوفر برنامج «أمازون ويب سيرفيسز» للتدريب والشهادات فرصة استثنائية للشركات لريادة مسار التحول من خلال تزويد الأفراد وفرق العمل بالمهارات اللازمة للابتكار، باعتماد الحلول والتقنيات التي تمكنها من الابتكار سحابة (AWS)».

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