جمارك دبي تبتكر نظاماً ذكياً لإدارة الملكية الفكرية

المصدر: دبي - البيان

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تحرص جمارك دبي على تشجيع الإبداع، وتسعى لأن تكون حاضنة للابتكار الحكومي، وفي إطار رؤيتها أن تصبح مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، توفر الدائرة البيئة الخصبة لدعم المبتكرين، وتنعكس هذه الإجراءات على الموظفين؛ إذ نجح المهندس سعيد بن فارس مدير قسم التوعية والتثقيف في إدارة الملكية الفكرية بجمارك دبي في تطوير نظام ذكي لإدارة الملكية الفكرية والأصول المعرفية معتمداً على تقنية بلوك تشين، ويوفر هذا النظام الفريد حماية قوية وشفافة لحقوق الملكية الفكرية، ما يضمن الحماية لإبداعات المخترعين والمؤلفين وأصحاب الحقوق، كما سيعزز هذا النظام التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات العالمية، ما يسهم في توحيد الجهود لحماية الملكية الفكرية على المستوى العالمي، وسيفتح تحقيق هذا الإنجاز آفاقاً جديدة لمستقبل أفضل لإدارة حقوق الملكية الفكرية.

وحصلت جمارك دبي من هذا الابتكار على شهادة مُصنف فكري من وزارة الاقتصاد وذلك بعد الحصول على شهادة المصنف الفكري الأولى للورقة البحثية التي قدمتها جمارك دبي عن هذا الابتكار من المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» ويوفر النظام المتطور أسلوباً جديداً لتطوير تقنية بلوك تشين لحماية المصنفات الفكرية، إذ تعزز الدائرة بذلك جهودها في مجال تسجيل الأصول المعرفية بعدما قامت في سنة 2022 بتسجيل 4 ابتكارات واختراعات طورها الموظفون في جمارك دبي.

وقال سعيد بن فارس: «يعد نظام بلوك تشين لإدارة الملكية الفكرية والأصول المعرفية الذي طورته جمارك دبي تقدماً كبيراً على صعيد استخدام التقنية المتطورة في حماية حقوق الملكية الفكرية، فقد أصبحت الإمكانات المتقدمة لهذه التقنية في خدمة جهود الحماية لمواجهة التعديات كافة على حقوق المخترعين والمبتكرين وأصحاب العلامات التجارية، ما سيمكنهم من تحسين آليات الحصول على العائد من ابتكاراتهم وعلاماتهم التجارية، وهذا نقلة نوعية مهمة ستنعكس آثارها الإيجابية على تطور جهود الحماية ما يدعم تعزيز نمو التجارة وحمايتها من القرصنة والتقليد لتظل التجارة من المحركات الرئيسة لعجلة الاقتصاد العالمي».

وأضاف: «يتوج هذا الإنجاز جهود جمارك دبي في حماية حقوق الملكية الفكرية، إذ تعمل الدائرة على التصدي للبضائع المقلدة في المنافذ الحدودية لإمارة دبي، وتدعم ذلك بإعادة تدوير البضائع المقلدة التي يتم ضبطها للحفاظ عل البيئة وتعزيز جهود تحقيق الاستدامة محلياً وعالمياً».

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