ترشيح إماراتي رئيساً لمؤتمر عالمي للاتصالات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن ترشيح المهندس محمد الرمسي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات رئيساً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية؛ إحدى كبرى المنصات العالمية للاتحاد الدولي، الذي تستضيفه الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2023. وتعقد المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية كل أربعة أعوام، وتتمثل مهمتها الرئيسة في استعراض ومراجعة لوائح الراديو، والمعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة والسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

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