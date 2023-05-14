ترشيح محمد الرمسي رئيساً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن ترشيح المهندس محمد الرمسي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات رئيساً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، إحدى كبرى المنصات العالمية للاتحاد الدولي، والذي تستضيفه الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2023.

وتعقد المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية كل أربعة أعوام، وتتمثل مهمتها الرئيسة في استعراض ومراجعة لوائح الراديو، والمعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة والسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض. وتتم المراجعات وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يراعي التوصيات الصادرة عن المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية.

وأشاد المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالخطوة قائلاً: لطالما أثبتت الكفاءات الإماراتية قدرتها على قيادة المنصات والفعاليات العالمية الكبرى، سواء تلك التي تُعقد داخل الدولة أو خارجها. ويعود ذلك إلى ثقافة التمكين التي رسختها قيادتنا الرشيدة عبر منحها الثقة للشباب الإماراتيين للإمساك بدفّة الإدارة والقيادة في مختلف المجالات وفي مقدمتها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا القطاع الذي يعد اليوم حجر الزاوية في برامج صنع المستقبل وإقامة اقتصاد ومجتمع المعرفة الرقمية.

وأضاف: في هذا السياق يأتي ترشيح محمد الرمسي لرئاسة هذا المؤتمر العالمي الكبير، فأنا على ثقة بأن مؤتمر الاتصالات الراديوية باستضافة إماراتية وبرئاسة إماراتية سيكون علامة فارقة في اعتماد قرارات مهمة على المستوى العالمي في ما يخص مسائل لوائح الراديو واستخدام طيف الترددات وغيرها.

ويتولى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية مهمات عديدة ومن بينها مراجعة لوائح الراديو، وهذه اللوائح هي القرارات التي اتخذها المؤتمر في دوراته السابقة وتشمل أي تعديلات أو قواعد إجرائية ذات صلة كما يتولى المؤتمر مهمة تخصيص الترددات اللاسلكية المستخدمة في بلدان ومناطق العالم، ومن المعلوم أن الاتصالات اللاسلكية تعد اليوم عنصراً مهماً في إدارة العديد من القطاعات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والتخطيط والتصنيع كما يتطرق المؤتمر إلى مناقشة الابتكارات التكنولوجية الناشئة ومناقشة احتياجاتها من الترددات بما يسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي المستقبلي وإقامة المدن الذكية.

وتستخدم ترددات الطيف الراديوي في العديد من حياتنا اليومية المعاصرة مثل اتصالات النطاق العريض اللاسلكي، واتصالات الهاتف المتحرك، والاتصال في ما بين السفن العائمة في البحار، وكذلك في ما بين الطائرات المحلقة، والاتصال بين الأقمار الصناعية ومحطاتها الأرضية. وفي كل هذه الحالات وغيرها فإن المرجعية هي لوائح الراديو التي يتم اعتمادها في المؤتمر المذكور.

ويصل عدد المشاركين في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية إلى نحو 4 آلاف مندوب من الدول الأعضاء بالاتحاد والبالغ عددها 193 دولة كما يشارك بصفة مراقب ممثلون عن أعضاء قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد والبالغ عددهم 278 عضواً يمثلون أصحاب المصلحة بما في ذلك مصنعو المعدات وشركات الاتصالات ومشغلو الشبكات والمنظمات الدولية ومنتديات الصناعة فضلاً عن ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية للاتصالات والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة.

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