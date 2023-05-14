جيان يطرح بطاقة متعددة الاستخدامات في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت علامة جيان التابعة لمجموعة جي إم جي، عن طرح بطاقة هدايا جيان في جميع متاجر سوبرماركت وهايبر ماركت جيان في الإمارات، البالغ عددها 18 متجراً.

وتأتي هذه الخطوة لتلبية احتياجات العملاء خلال الأعياد والمناسبات المميزة. وتتيح بطاقة الهدايا متعددة الاستخدامات، خياراً مثالياً للمتسوقين الذين لا يجدون الوقت الكافي لشراء هدية، حيث توفر لهم مرونة كافية لتقديم هدايا قيمة لأفراد العائلة والأصدقاء. وتتوفر البطاقة ضمن شكلين، نسخة رقمية وبطاقة عادية، ويمكن استخدامها في جميع محلات سوبر ماركت وهايبر ماركت جيان.

وقال مارك لوران، مدير التجزئة والمنتجات الاستهلاكية، في جي إم جي: «يتوقع المستهلكون المتميزون الحصول على العديد من الوسائل العملية التي تلبي متطلبات العصر الحديث، وتمكنهم من شراء بطاقات الهدايا العادية والرقمية وإهدائها شخصياً أو عبر البريد الإلكتروني، والتي يمكن استخدامها للتسوق في أي وقت».

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