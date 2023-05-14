«هايسنس» تطلق مركزاً للتطوير بدبي نهاية 2023

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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قال إسماعيل الحوراني رئيس العمليات في شركة «هايسنس»: إن الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية ستطلق مركزها الخاص للبحوث والتطوير وذلك في مدينة دبي للإنترنت قبل نهاية العام الجاري 2023.

وأفاد الحوراني بأن المركز سيمكّن الشركة من تطوير منتجات وأجهزة إلكترونية أكثر قرباً لسكان المنطقة، مؤكداً أن دبي هي النافذة الأساسية التي يمكن من خلالها تحديد اتجاهات المستهلكين وتفضيلاتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ذكاء اصطناعي

وأوضح الحوراني على هامش إطلاق الشركة عالمياً من دبي عن مجموعة عام 2023 الأحدث من أجهزة التلفاز الجديدة: «يقوم الذكاء الاصطناعي اليوم بتحديد دقة الألوان وتكييف الإعدادات بالشكل الأمثل وفقاً للبيئة المحيطة بالمستخدم. حيث يلعب الذكاء الاصطناعي اليوم دوراً مهماً في عمليات إنتاج واختبار أجهزة التلفاز وتحديد التباين الأنسب للألوان ودقتها في أجهزة التلفاز. وسيكون للذكاء الاصطناعي حصة مهمة في عمليات التطوير التي ستتم في المركز انطلاقاً من دبي، كما نتوقع أن يكون لهذه التقنية دور أكبر في صناعة الأجهزة الإلكترونية في المستقبل».

جيل جديد

واشتملت المجموعة التي كشفت «هايسنس» عنها للمرة الأولى من دبي، على الجيل الجديد من أجهزة تلفازULED وMini LED والأجهزة الليزرية، فضلاً عن طراز 85UX الأبرز والمزود بتقنية ULED X، وهو من المزايا الحديثة التي توفر صوراً عالية الدقة باستخدام شرائح متطورة للغاية طورتها هايسنس بشكلٍ مستقل خصيصاً لسلسلة ULED. وقد حازت هذه المجموعة على العديد من الجوائز العالمية التي كرّمت جهود هايسنس في تطوير تقنيات تلفازٍ حديثة».

وقال جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا:»يتميز طراز 85UX المدعوم بتكنولوجيا ULED X على سبيل المثال بتصميمه وتقنيته الفريدة، مع ما يزيد عن 20 ألف وحدة LED صغيرة تعزز مستوى السطوع حتى 2.500 نيت، ما يوفر تجربة عرض استثنائية من خلال آلية التحكم الذكية بالإضاءة الخلفية وتقنياته المتطورة التي تشتمل على تكنولوجيا Mini-LED X وخاصية التعتيم 5000+ Local Dimming Zones مع ميزة العرض الديناميكي Dynamic X-Display«.

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