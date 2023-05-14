«فوو» و«ماجد الفطيم» تعززان تجربة العملاء بالابتكارات الرقمية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «فوو» مزوّد حلول البرمجيات وتقديم الخدمات المالية للمؤسسات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تعاون مع «اكسايت لحلول المستقبل» الذراع الرقمي الحديث لشركة ماجد الفطيم التي شكل حديثاً، خطوة مسرعة في رحلة التحول الرقمي للشركة، بهدف توفير تجربة محفظة مضمنة لتجار التجزئة التابعين لشركة ماجد الفطيم.

وتعد شركة كارفور، المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم في الإمارات، هي أول متجر بالتجزئة يعتمد هذه التكنولوجيا وقد أطلقت بالفعل الحل في الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، مع المزيد من الدول التي ستتبع. أسهمت «فوو» في تسريع عملية استرداد الأموال الحالية لكارفور من خلال دمج محفظتها الخاصة بالهواتف المحمولة ذات الحلقة المغلقة وحل حساب القيمة المخزنة (SVA) في تطبيق الهاتف المحمول الحالي من كارفور، مما يتيح للعملاء استلام استرداد فوري إلى حساباتهم الشخصية.

وقال حسام كيال، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «فوو»: «لا شك في أن رضا العملاء هو الأولوية لجميع الشركات. يمكن للتمويل المضمّن أن يعزز تجربة المستهلك بشكل كبير من خلال القضاء على نقاط الألم التقليدية. يعمل دمج محفظة الهاتف المحمول ذات الحلقة المغلقة في تطبيقات المستهلكين المختلفة من ماجد الفطيم على تحسين سهولة الخدمة، وبالتالي تعزيز رضا العملاء والولاء للعلامة التجارية».

وبدوره أضاف جو أبي عقل، رئيس مكتب تطوير الشركات في ماجد الفطيم القابضة والمدير العام لـ «إكسايت للحلول المستقبلية»: «نحن على ثقة من أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكّننا من وضع معايير صناعية جديدة وإعادة تحديد مستقبل تجارة التجزئة».

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