نادي بلايا يوفر «لا ريونيون برانش» لضيوفه

المصدر: دبي- البيان

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يقدم نادي بلايا دبي الشاطئي المميز بمطعمه وإطلالاته الخلابة على الشاطئ لضيوفه تجربة لا تنسى كل يوم سبت من الساعة 2 ظهراً حتى 5 مساء، من خلال الاستمتاع بوجبة «لا ريونيون برانش» الشهيرة والمشروبات المنعشة، وإطلالات بانورامية على الخليج العربي.

يتمتع نادي «بلايا» الشاطئي بكل المقومات، التي تجعل منه وجهة جذابة، حيث يحتوي على مسبح ومطعم بإطلالات على الشاطئ، وهو مكان الاختباء المثالي على شاطئ نخلة جميرا الهادئ مع موسيقى هاوس الشامانية والمأكولات البيروفية الأصيلة، والأطعمة المغذية، والأنشطة المتنوعة.

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