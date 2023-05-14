«سوشي آرت» يحتفل بـ10 سنوات مع صندوق «أبسايد داون»

المصدر: دبي- البيان

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احتفل «سوشي آرت» بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه بتعزيز قائمة طعامه، من خلال عرض خاص مستوحى من مسلسل «سترينجر ثينغز»، الذي يحظى بشعبية كبيرة على نتفليكس.

ويقدم المطعم صندوق السوشي «أبسايد داون»، وهو تكريم للعالم المقلوب الغريب في المسلسل، ومليء بمجموعة متنوعة من السوشي واللفائف. يحتوي صندوق السوشي «أبسايد داون» على 42 قطعة مصنوعة بعناية، بما في ذلك 3 إبداعات جديدة.

وقال نديم مجدلاني، الرئيس التنفيذي لشركة «إيثوس»: يسعدنا إطلاق هذا الإصدار الخاص من صندوق السوشي المستوحى من مسلسل «سترينجر ثينغز»، ونأمل أن يستمتع عملاؤنا بالنكهات وطريقة تقديم صندوق السوشي الفريد هذا، ويتوفر الصندوق لفترة محدودة في جميع مواقع «سوشي آرت».

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