52 % حصة القطاع غير النفطي من ناتج أبوظبي المحلي في 2022

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تجاوز الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية نسبة 52 % من إجمالي ناتج إمارة أبوظبي في 2022، محققاً قيمة إجمالية تجاوزت 592.6 مليار درهم، مدفوعاً بنشاط واضح في العديد من الأنشطة الاقتصادية، مقابل حصة للأنشطة النفطية بلغت 48 % من إجمالي الناتج بقيمة 547.3 مليار درهم.

وأوضحت مؤشرات حديثة لمركز الإحصاء في الإمارة عن أداء الأنشطة الاقتصادية في ناتج أبوظبي عن العام الماضي أن قطاع التشييد والبناء كان الأكثر نشاطاً، حيث قاد أداء القطاعات غير النفطية خلال العام المنقضي بحصة قاربت 90 مليار درهم، وبنسبة بلغت 7.8 % من ناتج الإمارة الكلي، تلاه قطاع الأنشطة المالية والتأمين بأكثر من 69.9 مليار درهم، وبنسبة 6.1 %، بينما جاءت الصناعات التحويلية، بنسبة بلغت 5.9 % من إجمالي ناتج الإمارة، وبقيمة بلغت 68.1 مليار درهم.

وحقق قطاع الإدارة العامة والدفاع «الضمان الاجتماعي» 65.1 مليار درهم،بنسبة 5.7%، فيما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات أكثر من 60.8 مليار درهم، بنسبة 5.3 %، وبلغت حصة أنشطة الكهرباء والمياه وإدارة النفايات بقيمة 49.316 مليار درهم، بنسبة 4.3 %.

وجاءت الأنشطة العقارية محققة 31.924 مليار درهم، بنسبة قاربت 2.8 % ثم أنشطة المعلومات والاتصالات بحصة 28.583 مليار درهم، بنسبة 2.5 %، ثم قطاع النقل والتخزين بحصة 25.174 مليار درهم، وبنسبة 2.2 %، بينما جاءت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بحصة 22.491 مليار درهم، بنسبة قاربت 2 % ثم القطاع الصحي والخدمة الاجتماعية 22.461 مليار درهم، بنسبة قاربت 2 %.

وحقق قطاع التعليم إجمالي ناتج قدره 14.523 مليار درهم، بنسبة نحو 1.3%، ثم الخدمات الإدارية والدعم بحصة 13.372 ملياراً، بنسبة قاربت 1.2 %، بينما أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بحصة 11.208 مليار درهم، وبنسبة نحو 1 %، بينما حقق قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ناتجاً قدره 9.387 مليارات درهم وسجل قطاع الأسر المعيشية حصة بلغت 7.862 مليارات درهم.

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