95 % من الهجمات السيبرانية مصدرها تفاعل بشري

المصدر: دبي- البيان

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أكدت أحدث الدراسات لشركة «بروف بوينت» أن 95 % من مشكلات الأمن السيبراني مصدرها التفاعل البشري.

وقال إميل أبو صالح؛ المدير الإقليمي لدى شركة بروف بوينت في الشرق الأوسط وأفريقيا: «إنه من المهم لجميع المستخدمين فهم كيفية تحديد محاولات التصيد الاحتيالي لبيانات الاعتماد، لتجنب الوقوع ضحية لهذا التهديد المتزايد».

وأوضح أبو صالح أن سرقة بيانات الاعتماد تتزايد على مستوى العالم، حيث أبلغت 26 % من المؤسسات الإماراتية، التي تعرضت لهجوم تصيد ناجح العام الماضي عن سرقة بيانات الاعتماد والحسابات المخترقة، ويدرك قراصنة الإنترنت أنه من الأسهل «والأرخص!» سرقة بيانات الاعتماد وتسجيل الدخول بدلاً من اختراق الأنظمة التقنية- وبمجرد اختراق موظف واحد فقط، يمكنهم التنقل داخل شبكات المؤسسة.

نصائح مهمة

وأوصى أبو صالح المستخدمين باستخدام كلمات مرور مختلفة، خصوصاً في الحسابات المالية المهمة والحسابات القائمة على البيانات، ويجب التأكد من تشغيل المصادقة متعددة العوامل (MFA) إذا كانت متاحة لأكبر عدد ممكن من الحسابات. استخدم مدير كلمات المرور؛ حيث يقوم بإنشاء كلمات مرور عشوائية يتم تخزينها وتشفيرها وإمكانية الوصول إليها بأمان، عبر جميع الأجهزة الشخصية وتقليل عبء محاولة تذكر بيانات اعتماد تسجيل الدخول المعقدة، عبر مواقع ويب متعددة. إذا كنت تستخدم عبارة مرور كجزء من كلمة المرور الخاصة بك فتأكد من عدم استخدام الكلمات أو العبارات أو الأسماء أو التواريخ الشائعة المرتبطة بك أو أفراد العائلة المباشرين.

وأضاف: إن استخدم المصادقة متعددة العوامل (MFA) لأكبر عدد ممكن من الحسابات؛ ويكمن المفهوم الأساسي في استخدام شكلين من «الأدلة»، التي تتحقق من صحة الهوية قبل منح الوصول؛ مما يعزز من حماية الحساب. على سبيل المثال عند تسجيل الدخول إلى حسابك ستتلقى تنبيهاً على هاتفك يطلب التأكيد من أجل تسجيل الدخول. يؤدي هذا النهج إلى إحباط استخدام الجهات الفاعلة لتهديد الأنظمة الآلية لتخمين كلمات المرور أو عند توصيل كلمات المرور المسروقة.

واستخدم تطبيقاً آمناً لإدارة كلمات المرور، يمكنه استدعاء كلمات مرور متعددة، وإدخالها تلقائياً عند الحاجة.

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