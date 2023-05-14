«تومورو فاونديشن» تبحث مستقبل الإنترنت في قمة «سامينا» بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك جيفات يرلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«تومورو فاونديشن»، TMRW Foundation، بكلمة في قمة القادة 2023، التي ينظمها مجلس «سامينا» للاتصالات (SAMENA) الاثنين 15 مايو في أتلانتس النخلة بدبي، إلى جانب كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من المعنيين بالاتصالات وتقنية المعلومات لمشاركة ومناقشة أفكاره حول أهم التحولات التكوينية التي تؤثر على تطور تقنية ويب 3، مركزاً بشكل خاص على نشاطات وعمل تومورو فاونديشن في عملية بناء إنترنت أوف لايف Internet Of Life™.

تُعد إنترنت أوف لايف جوهر الملكية الفكرية للمؤسسة المنبثق عن إيمانها الراسخ بقوة الواقع في مسيرتها لتطوير الحلول التي تخدم الطبيعة البشرية ومهمتها الأساسية في توجيه التحّول القادم للانتقال من إنترنت ويب 2 ثنائي الأبعاد إلى مساحات ثلاثية الأبعاد متصلة بالجيل القادم من الإنترنت، وتقود تومورو فاونديشن عملية تطوير مستمر لويب 3 بناءً على أولويات العمل الجماعي للبشر، لبناء حلول تقنية لخدمة المجتمع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز