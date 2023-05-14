دبي تناقش ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لفرص عقد الشراكات

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي انطلاق فعاليات مؤتمر «اليوم العالمي للتأثير» تحت شعار «ترسيخ مكانة الإمارات بصفتها المركز العالمي لفرص عقد الشراكات» بحضور قادة من عدد كبير من الدول. ويعد المؤتمر فرصة استثنائية لاستكشاف فرص الاستثمار في التقنيات المتطورة والحلول المستدامة.

وتضمن جلسات المؤتمر طرح نقاش مثير للتفكير ورؤى متعمقة حول سياسات الاستثمار في دولة الإمارات وفرص عقد شراكات في مختلف الصناعات عالية النمو، مع مراعاة رؤية الإمارات الرامية إلى زيادة الاستثمار في التقنيات المتطورة؛ وجذب الاستثمارات الإقليمية من خلال اتباع منهجية مختلفة في الصناعات الجديدة التي تدخل أسواق الإمارات.

واستهدفت الفعالية الأفراد ذوي الأصول المالية الكبيرة ممن يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية واستكشاف الفرص في مجال التقنيات المتطورة والحلول المستدامة، مثل المستثمرين من القطاع الخاص، فضلًا عن المكاتب العائلية والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات الاستثمارية.

وتمثل الهدف الرئيسي للفعالية رفع مستوى الوعي بدولة الإمارات ومجلس التعاون الخليجي بصفتهم وجهتين بارزتين للانتقال والتوسع وتنمية العلاقات وتعزيز الشراكات. وإنشاء منصة آمنة تضم المكاتب والشركات العائلية من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم أجمع لإنشاء علاقات مستدامة وهادفة فيما بينها.

وتضمنت الفعالية عقد نقاشات جماعية وجلسات جانبية تتناول موضوعات مثل: سياسة الاستثمار في الإمارات، وفرص عقد شراكة في الدولة، والاستفادة من مناخ الاستثمار المواتي لفرص النمو.

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