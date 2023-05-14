«يانغو»: دبي منصة رئيسية لشركات طلب سيارات الأجرة

المصدر: دبي – عصام الدين عوض

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أكد إسلام عبدالكريم المدير العام لشركة يانغو في دول مجلس التعاون الخليجي أن دبي أصبحت سوقاً رئيسياً لشركات طلب سيارات الأجرة، نظراً لاقتصادها المزدهر والنمو السكاني المستمر، إضافة إلى بنيتها التحتية الحديثة والفعالة في قطاع النقل، بما في ذلك شبكة طرق قوية ومطاران عالميان، وخيارات متنوعة للنقل العام، لذلك تم اختيار دبي لإطلاق «يانغو»، وهو تطبيق عالمي لطلب سيارات الأجرة الفاخرة عبر الهاتف المحمول في دبي سبتمبر 2022،، حيث يعمل التطبيق حالياً في أكثر من 20 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، من خلال تقنياته الخاصة من الخرائط والتوجيه والملاحة، ليؤمن تجربة مريحة وفاخرة لعملائه، ما يعزز من طريقة التوزيع الذكي لتلبية طلبات الحجوزات الإلكترونية في فترة لا تتجاوز 5 دقائق.

وأضاف: أن «يانغو» تتعاون مع موردي خدمات النقل المحليين، حيث تعمل حالياً مع أكثر من 15 شريكاً محلياً في هذا المجال، إذ تسجل زيادة نسبة التشغيل على منصتها بمقدار 20% شهرياً في عدد السيارات المتوفرة، ما يعكس تفانيها في تقديم خدمة استثنائية لعملائها.

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