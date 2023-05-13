9.4 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت التصرفات العقارية في دبي 9.4 مليارات درهم الأسبوع الماضي مع 2431 مبايعة بقيمة 7.23 مليارات درهم، منها 170 مبايعة للأراضي بقيمة 1.89 مليار درهم، و2261 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.34 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 300 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية تليها مبايعة بقيمة 148 مليون درهم في سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 128 مليون درهم في جزيرة 2.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات وسجلت 57 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 150 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في نخلة جميرا.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 251 مبايعة بقيمة 233 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 231 مبايعة بقيمة 891 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 216 مبايعة بقيمة 525 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.89 مليار درهم منها 91 رهونات أراض بقيمة 191.53 مليون درهم و446 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.7 مليار درهم أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 234 مليون درهم وأخرى في الحمرية بقيمة 182 مليون درهم وتم تسجيل 144 هبة بقيمة 272.69 مليون درهم أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 48 مليون درهم .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز