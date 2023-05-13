دبي التجاري العالمي يستضيف 232 فعالية دولية بارزة في الأعوام المقبلة

المصدر: دبي - وام

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كشف مركز دبي التجاري العالمي أن دبي فازت باستضافة 232 فعالية أعمال تقام على مدى الأعوام القليلة القادمة، مما يعكس التأثير الإيجابي على المنظومة الاقتصادية ككل، مشيراً إلى أن المركز تمكن من المحافظة على مكانته كأحد أهم مراكز المعارض في المنطقة وتحديداً للترويج لسياحة المعارض والمؤتمرات في دبي وتعزيز اقتصادها ومكانتها كعاصمة عالمية للأعمال والسياحة، حيث كان أول مركز معارض يعاود نشاطه بعد الجائحة وعمل على إعادة التشغيل الآمن لقطاع الفعاليات في دبي.

وأكد ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، أن الربع الأول من العام الجاري قد شهد العديد من مؤشرات التفاؤل حول طبيعة الأعمال في عام 2023.

وبيـن «جلفار» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن دبي استقبلت 4.67 ملايين زائر خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بـ 3.97 ملايين زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة.

36 معرضاً ومؤتمراً

وأضاف أن مركز دبي التجاري العالمي شهد تنظيم 36 معرضاً ومؤتمراً مقارنة بـ 25 فعالية خلال الفترة نفسها من عام 2022 ويساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة دبي في طليعة الوجهات العالمية لقطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، ويدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأشار «جلفار»، إلى أنه يجري العمل على بناء شراكات جديدة خلال 2023 عبر تنظيم واستضافة فعاليات جديدة، مضيفاً أنه على صعيد المشاريع العالمية ستقوم شركة «كون العالمية» التي أطلقها المركز العام الماضي والمتخصصة بتنظيم الفعّاليات الدولية، بتنظيم سلسلة من الفعاليات العالمية ومنها النسخة الافتتاحية من معرض «جيتكس أفريقيا» أكبر فعالية تكنولوجية أفريقية من 31 مايو الجاري إلى 2 يونيو القادم في مدينة مراكش في المغرب، كما ستقوم الشركة بتنظيم معرض «سعودي فوود» من 20: 22 يونيو القادم في مدينة الرياض بالسعودية.

ونـوه نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، باستعداد المركز لاستضافة عدد من الفعاليات الضخمة مثل «جيتكس جلوبال» و«جلف فوود» والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (20 نوفمبر- 15 ديسمبر القادم)، فضلاً عن استضافة نحو 4 آلاف مندوب من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات والبالغ عددها 193 دولة، خلال مشاركتهم باجتماعات «جمعية الاتصالات الراديوية» قبيل انطلاق المؤتمر.

وذكـر جلفار، أن المعارض التابعة للمركز قد حققت نتائج إيجابية لافتة خلال العام الماضي حيث استقطبت 12,000 شركة عارضة، بزيادة بلغت 35% عن العام السابق. وأضاف أن قطاع المؤتمرات والمعارض يسهم في تعزيز نمو دبي وفق رؤية وتوجهات حكومة دبي وأجندتها الاقتصادية عبر توسيع أجندة الفعاليات السنوية من المؤتمرات والفعاليات التجارية التي تجتذب كبرى الشركات العارضة والزوار من مختلف أنحاء دبي، والعمل على ترسيخ مكانته الريادية من خلال تطوير بنيته التحتية، وتبني أحدث الحلول التكنولوجية الذكية، بالإضافة إلى تعزيز القطاع عبر المنطقة الحرة التابعة له والتي تستقطب نخبة من الشركات العالمية والناشئة على حدٍ سواء، والتي تستفيد بدورها من منظومة الأعمال المتكاملة وإبرام الشراكات والصفقات التجارية التي يوفرها المركز عبر أجندته السنوية الحافلة.

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