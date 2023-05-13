«رويال غروب»: نتطلع إلى فرص استثمارية في السوق الأمريكية

المصدر: أبوظبي - وام

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قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجموعة رويال غروب، إن الشركة حددت عدداً من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تعتزم متابعتها في السوق الأمريكية.

وأضاف سموه في بيان لوكالة أنباء رويترز: نؤكد ثقتنا في استقرار وإمكانات السوق الأمريكية، فعلى الرغم من التقلبات الحالية، فقد حددنا عددًا من الفرص الاستثمارية المتميزة التي نخطط لمتابعتها. وقال سمو الشيخ طحنون: «أؤكد أن رويال غروب لا تدعم ولا تنخرط في البيع على المكشوف في السوق»، في إشارة منه إلى تكهنات السوق الأخيرة، وأضاف: «نحن نؤمن بالاستثمار على المدى الطويل والبحث بنشاط عن الفرص التي تخلق تأثيرًا هادفًا ومستدامًا».

يذكر أن أعمال مجموعة رويال والشركات التابعة لها تغطي العديد من القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والضيافة والإعلام وغيرها.

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