ورشة لتعريف الملاحق التجارية للبعثات الدبلوماسية بضريبة الشركات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرف دبي، بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه» للمحاماة والاستشارات القانونية، ورشة عمل ركزت على تعريف الملاحق التجارية للبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الإمارات على قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجمعت الورشة التدريبية 13 من أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون الملاحق التجارية والمكاتب الملحقة بها في السفارات الأوروبية في دولة الإمارات، لتزويدهم بلمحة عامة حول ضريبة الشركات والسمات الرئيسية للنظام الضريبي الجديد.

وناقش الخبراء القانونيون والضريبيون من مكتب «التميمي ومشاركوه» مواضيع الاستعداد الضريبي للشركات، وإرشادات الامتثال الضريبي، والاستثناءات، والإعفاءات، بالإضافة إلى انعكاسات الضريبة الجديدة على الشركات العاملة في الإمارات.

علامة فارقة

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: يمثل تطبيق ضريبة الشركات علامة فارقة في مساعي دولة الإمارات المستمرة من أجل تحديث نظامها الضريبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم أجندة التنويع الاقتصادي.

وتكمن أهمية الورشة التعريفية في إتاحة الفرصة للتواصل مع الملاحق التجارية المجتمع الدبلوماسي الأوروبي في دولة الإمارات وتعزيز وعيه بقانون ضريبة الشركات، نظراً لأهمية دورهم في مساعدتنا على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية المشتركة.

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