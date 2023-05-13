افتتاح 18 علامة عالمية لأول مرة في «آرت أوف ليفينج مول»

المصدر: دبي - البيان

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احتضنت دبي أوّل مركز تسوّق متخصّص بالتصميم وقطع الأثاث المنزلية المبتكرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

يقع «آرت أوف ليفينج» في قلب إمارة دبي، وتحديداً في منطقة البرشاء 2- شارع أم سقيم، بمساحة تزيد عن 50 ألف متر مربّع موزّعة على ثلاثة طوابق، جامعاً تحت مظلته مجموعةً واسعة من أشهر العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، يحضر بعضها للمرة الأولى بالمنطقة.

وقال الدكتور سامر العمري، الرئيس التنفيذي/‏ الشريك لآرت أوف ليفينج: نقدم تجربة استثنائية تجمع تحت سقفٍ واحد أحدث المنتجات المميّزة بتصاميمها المبتكرة وجودتها العالية، ومن المصممين الداخليين المبدعين الذين سيجدون كل ما يحتاجون إليه لتصميم منازل الأحلام. وقال: نتطلع بثقة إلى الاستحواذ على 30% من المشاريع السكنية المفروشة.

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