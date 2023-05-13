المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «زووم»، سلسلة المتاجر المحلية إطلاق حملة «مليونير زووم» بالشراكة مع «آي ديلز»، المنصة الأولى من نوعها التي تقّدم للعملاء تجربة تسوق بمبدأ «أنفق واربح».

وتوفر الحملة المشتركة التي تعتمد مبدأ «أنفق واربح» للعملاء فرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون درهم نقداً لقاء إنفاقهم ما لا يقل عن 20 درهماً في أي من متاجر زووم في محطات الخدمة التابعة لاينوك وايبكو، أو في متاجر «زووم» أو في منافذ «زووم» المنتشرة في محطات مترو دبي.

وإضافةً إلى ذلك، سيحظى 6 فائزين محظوظين بفرصة ربح 10,000 درهم كل أسبوع. وحتى 15 يونيو، سيحصل العملاء الذين ينفقون 20 درهماً في أي من متاجر «زووم» على رمز مميز مطبوع على إيصال الدفع.

وبعد مسح رمز الاستجابة السريع (QR code) الموجود لدى أمين الصندوق أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.idealz.com/zoom-millionaire وإدخال الرمز المميز، سيشارك العملاء بالسحب للفوز بجائزة نقدية بقيمة مليون درهم بالإضافة إلى جوائز نقدية أسبوعية بقيمة 10,000 درهم.

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