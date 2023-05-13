551 مليون درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «أدنوك للتوزيع» نتائجها المالية للربع الأول 2023، محققة أداءً قوياً وارتفاعاً في صافي الربح، باستثناء تغيّرات المخزون، بنسبة 5.5 % على أساس سنوي و 19.4% على أساس ربع سنوي ليبلغ 551 مليون درهم.

وحافظت أدنوك للتوزيع على ميزانية عمومية قوية بالربع الأول وبلغ التدفق النقدي الحر 1.04 مليار درهم. وشهدت أدنوك للتوزيع زيادة 8 % على أساس سنوي في إجمالي كميات الوقود المباعة في الإمارات والسعودية مدفوعة بتواصل الانتعاش الاقتصادي وتوسّع شبكة محطات الشركة في أنحاء الدولة.

كما ارتفع إجمالي كميات مبيعات وقود التجزئة - والتي تمثل 65 % من إجمالي كميات الوقود المباعة 5.5 % على أساس سنوي وشهدت كميات مبيعات وقود الشركات نمواً قوياً 21 % على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، مدفوعة بشكل رئيسي بجهود الشركة لتعزيز محفظة أعمالها التجارية من خلال برامج تطوير الأعمال وإدارة علاقات العملاء.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «ركّزت جهودنا خلال الربع الأول على تحسين عملياتنا على نطاق شبكتنا محليّاً ودوليّاً مع ضمان أن فرقنا العابرة للحدود مجهزة تجهيزاً جيداً للحفاظ على وتيرة نمونا في 2023 وما يليه. كما حافظنا في نفس الوقت على توليد تدفقات نقدية قوية، وعززنا مركزنا المالي من أجل تحقيق قيمة إضافية للمساهمين من خلال التخصيص الفعال لرأس المال».

واستمر نمو أعمال التجزئة غير المتعلّقة بالوقود fالربع الأول، حيث ارتفع عدد المعاملات المسجلة 11 % على أساس سنوي، كما زاد إجمالي ربح أعمال التجزئة غير المتعلّقة بالوقود 9 % على أساس سنوي، مدفوعاً بسلسلة من الحملات الترويجية والمبادرات التي تركز على العملاء في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز أعمال التجزئة غير المتعلّقة بالوقود.

وأتاحت النتائج القوية التي حقّقتها الشركة في 2022، إلى جانب النمو المتواصل، وضع سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد في مارس 2023، تنص على توزيع أرباح بقيمة لا تقل عن 2.57 مليار درهم (20.57 فلساً للسهم) لعام 2023 (مقارنة بنسبة لا تقل عن 75 % من الأرباح القابلة للتوزيع. وفقاً للسياسة السابقة). ويقدّم ذلك عائداً ربحياً سنوياً للسهم 4.8 % (بناء على سعر السهم البالغ 4.30 دراهم في 12 مايو 2023).

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