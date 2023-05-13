50 % ارتفاع مبيعات «هواوي» من الأجهزة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أكد بيك يين، المدير الإقليمي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات، ارتفاع مبيعات الهواتف المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء في الإمارات والمنطقة بنسبة 50 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لافتاً إلى زيادة مبيعات أجهزة الكمبيوتر المتطورة بنسبة 73 % خلال العام 2022.

هواتف

جاء ذلك على هامش إطلاق هواوي سلسلة هواتف «بي 60» HUAWEI P60 ومجموعة من منتجات هواوي الرائدة في دبي، حيث عرضت محفظة جديدة من الأجهزة، بما في ذلك هاتفا «هواوي بي 60 برو» و«هواوي مايت إكس 3» وHUAWEI Mate X3 القابل للطي، وجهاز «هواوي مايت باد» مقاس 11 بوصة اللوحي، بالإضافة إلى الحواسيب المحمولة «مايت بوك إكس برو» و«مايت بوك دي 14».

اهتماموأضاف: تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أعلى درجات الاهتمام بهواتف هواوي المحمولة ومنتجات +8، وتعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، والإمارات خصوصاً، أسواقاً مهمة لشركة هواوي، وسنواصل تعزيز حضورنا وتوسيع استثماراتنا على مستوى الدولة والمنطقة. لن تتوانى هواوي عن تعزيز ارتباطها بالأسواق الخارجية، ونحن حريصون على التزامنا ببناء علامة تجارية عالمية راقية.

كما نحرص عبر إطلاق هذه الأجهزة الرائدة محلياً، على توفير تجربة مستخدم ذكية ورائدة لعملائنا على مستوى القطاع. واستطعنا عموماً، الحفاظ على أداء أعمال ثابت وإيجابي في المنطقة، حيث حافظنا على نمونا عام 2023، عبر إطلاق منتجات متنوعة. ونتطلع بثقة لتوفير المزيد من الهواتف الذكية هذا العام وتوسيع محفظة منتجاتنا في جميع الفئات.

مبيعات

وأكد يين أنه خلال الفترة الممتدة من الربع الأول لعام 2022 وحتى الربع الأول لعام 2023 زادت حصة مبيعات الشركة في المنطقة من هواتف «هواوي» الذكية وأجهزتها القابلة للارتداء الرائدة بنسبة 50 %.

وحول خطط هواوي بالنسبة للهواتف القابلة للطي، أفاد يين: «تعتبر هواوي واحدة من أولى العلامات التجارية التي دخلت قطاع الهواتف القابلة للطي، وتوفر الشركة 3 تصاميم من هذا النموذج: طي نحو الخارج وتصميم يتم طيه للداخل وتصميم الطي العمودي. ونفتخر بابتكار تكنولوجيا الطي الأكثر تطوراً بنماذج وتصاميم مميزة على مستوى القطاع».

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