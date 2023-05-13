غرفة تجارة رأس الخيمة تبحث الفرص الاستثمارية مع مصر

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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التقى محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، لبحث فرص الاستثمار بمصر وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع المستثمرين بإمارة رأس الخيمة، وجرى خلال اللقاء استعراض رئيس هيئة الاستثمار للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وأبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما استعرض الجانبان إمكانية إنشاء شراكات استثمارية بالإمارة في عدد من المجالات استغلالاً للاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تربط مصر بالإمارات.

حضر اللقاء أشرف حمدي الوزير المفوض التجاري بسفارة مصر بالدولة وعارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة وممثلون من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.

واتفق الجانبان على تنظيم ملتقى مصري- إماراتي بشكل دوري لبحث فرص الاستثمار فيما بينهما. وتتصدر الإمارات قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث ساهمت في تأسيس وتشغيل أكثر من 1300 شركة عاملة في مصر.

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