«دبي للسلع» يدرس إنشاء مركز لخدمات مياه الشرب

المصدر: دبي - محمد عباس

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يدرس مركز دبي للسلع المتعددة إنشاء مركز متخصص لتقديم كل الخدمات المرتبطة بمياه الشرب من معالجة وتعبئة وإعادة تصدير، على غرار مراكز الشاي والقهوة التي تم تدشينها قبل سنوات وساهمت في تعزيز دور الإمارات في التجارة العالمية.

جاء ذلك على لسان سعيد أحمد السويدي، مدير السلع الزراعية في مركز دبي للسلع المتعددة، والذي أكد في تصريحات للصحفيين، أن عدداً من شركات المياه العالمية أبدت رغبة في دخول سوق إعادة تعبئة المياه في الإمارات، وخاصة أن 50% من مياه الشرب المتداولة في الدولة معبأة في الخارج، لافتاً إلى أن توقيت إطلاق مركز المياه يعتمد على الانتهاء من الدراسات الخاصة بسلاسل التوريد ومتطلبات إنتاج العبوات وإعادة التصدير.

استراتيجية تنموية

ورداً على سؤال عن إنشاء مراكز جديدة لسلع غذائية، قال إن المركز يخطط لإطلاق مركز كاكاو متطور بهدف تحويل دبي إلى مركز دولي لتجارة هذه المادة الغذائية ذات الطلب العالي، وذلك كجزء من استراتيجيته التنموية متوسطة إلى طويلة الأجل. وأضاف إنه يتم النظر حالياً في إمكان إنشاء مركز متخصص للمكسرات وتحديداً 4 أنواع تسجل طلباً قوياً في الأسواق العالمية.

إعادة التصدير

وقال السويدي، إن الإمارات تصدرت عالمياً في إعادة تصدير الشاي بنسبة بلغت 60% من حيث القيمة والكمية في 2022، وحلت خامسة في تجارة الشاي بعد الدول المنتجة الرئيسة، بعد الدول الأربع الأكثر إنتاجاً وهي الصين، والهند، وكينيا، وسريلانكا.

وأضاف إن مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة سجل رقماً قياسياً جديداً من حيث إجمالي كميات الشاي التي تعامل معها في عام 2022، حيث تعامل المركز مع 43 ألف طن متري من الشاي السائب، و8200 طن متري إجمالاً من الشاي المعبأ ذي القيمة المضافة بما في ذلك حوالي 440 مليون كيس شاي، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للشاي المتداول عبر مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة نمت بنسبة 23% مقارنة بالعام 2021 لتجاوز 100 مليون درهم خلال العام الماضي من خلال تداول 3500 حاوية شاي غير معبأ.

وأوضح السويدي، أن مركز الشاي يعد مرفقاً مخصصاً يجمع بين خدمات التخزين والمزج والتعبئة والتغليف، وتوفير الحلول الأكثر اكتمالاً وراحة للتجار الذين يبحثون عن الحفاظ على مخزون قادر على تلبية متطلبات المستوردين في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة، منوهاً بأن المركز يقوم الآن بتجهيز طلبات الشاي من 13 دولة مختلفة من الدول المنتجة للشاي ولا سيما من الدول الأربع الأكثر إنتاجاً وهي الصين والهند وكينيا وسريلانكا، وبما يتماشى مع مهمة المركز المتمثلة في تسهيل تجارة الشاي للمشترين على الصعيد الدولي.

خبرات وتداول

وكشف السويدي، أن مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يدرس التعامل مع عدد من الدول التي توسعت في زراعة الشاي مؤخراً ومنها أوغندا، وروندا، وبوروندي، لتداول الشاي المنتج بتلك الدول عبر دبي، ولا سيما أن دولة الإمارات وقعت اتفاقيات للاستثمار في هذا القطاع مع تلك الدول قبل سنوات، فضلاً عن توجه عدد من كبار المزارعين في الدول المنتجة للشاي مثل سريلانكا والهند لنقل خبراتها لتلك الدول، مبيناً أن المركز يراقب تجربة الأرجنتين في زراعة الشاي للمرة الأولى لبحث فرص التعاون في تداول الخلطات المميزة من الشاي وإعادة تصديرها.

ووفقاً لـ«السويدي»، فإن مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يتعامل مع 70 علامة تجارية من أنواع الشاي المختلفة شهرياً تتضمن أفخم أنواع الشاي عالمياً وأصناف الشاي الاقتصادية ذات السعر المقبول.

ويقوم المركز بثلاثة أنشطة رئيسة وهي مزج الشاي الخام لإنتاج خلطات مميزة، وتعبئة الشاي لأكثر من 70 شركة حول العالم، ومساعدة الدول المختلفة على شراء الشاي من الدول المنتجة من خلال إعادة تصدير الشاي المنتج في دبي، معلناً أن مركز الشاي ينفذ حالياً خطة تستهدف التوسع ومضاعفة الإنتاج بمعدل ثلاث مرات وتعزيز الخدمات ورفع الطاقة الاستيعابية مع التركيز على زيادة القدرات في ما يخص بتعبئة الشاي حيث نجح المركز في إنتاج أكثر من 440 مليون كيس شاي خلال 2022.

معالجة القهوة

ووفقاً لمدير السلع الزراعية في مركز دبي للسلع المتعددة، فإن مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة قام بتخزين ومعالجة أكثر من 4000 طن متري من البن الأخضر والمحمص من مجموعة واسعة من الأسواق المنتجة في جميع أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا وأفريقيا، كما شهد المركز انضمام 57 عضواً جديداً خلال العام، ما يدل على القيمة الكبيرة التي يضيفها المرفق إلى سلسلة توريد القهوة العالمية، مشيراً إلى أن مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة دعم صناعة القهوة العالمية من خلال استضافة مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك أول بطولة لتحميص القهوة في الشرق الأوسط وبطولة الإمارات الوطنية للقهوة المختصة «الآيروبريس»، إضافة إلى التعاون مع شركتي «كوإكس» و«جمعية البن والكاكاو الفيتنامية» ضمن إطار نسخة 2022 من معرض القهوة الفيتنامي.

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