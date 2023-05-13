غرفة أم القيوين تستعرض مقومات الإمارة الاقتصادية في ملتقى الاستثمار

المصدر: أبوظبي - وام

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عرضت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين خلال مشاركتها في ملتقى الاستثمار السنوي 2023 في أبوظبي المقومات الاقتصادية لإمارة أم القيوين.

وقامت الغرفة بحضور عمار العليلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بعرض أهم وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة في أكثر من قطاع اقتصادي، والبحث عن إيجاد أسواق جديدة للمنتجات المحلية المتوفرة في الإمارة.

وحرص مدير عام الغرفة والأعضاء على اطلاع المستثمرين ورجال الأعمال على القرارات الأخيرة التي أطلقتها الغرفة والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وتسهيل الاستثمار بالإمارة، إلى جانب اطلاعهم أهم المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومة أم القيوين للمستثمرين ورجال الأعمال.

وأكد أن الملتقى مثل فرصة جيدة لبناء العلاقات وعقد الصفقات التي تسهم في تعزيز الأعمال على مستوى الإمارة والدولة.

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