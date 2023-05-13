275 مليون درهم صافي ربح «سالك» في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

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اعتمد مجلس إدارة شركة «سالك»؛ المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، النتائج المالية المرحلية الموجزة للشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حققت «سالك» صافي ربح بلغ 275 مليون درهم خلال الربع الأول بهامش قدره 52.9%.

وسجلت «سالك» أكبر عدد من الرحلات الفصلية المولدة للإيرادات، وإيرادات رسوم استخدام بوابات التعرفة المرورية منذ بدء التشغيل في 2007، بواقع 113.6 مليون رحلة و454 مليون درهم على التوالي. وزادت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، التي شكلت 87% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 7.9% مقارنة بالربع الأول من 2022 بعد الرفع الكامل للقيود التي فرضت في أعقاب ظهور الجائحة، إضافة إلى النمو الطبيعي القوي للأنشطة التجارية والسياحية بدبي.

وأعرب مطر الطاير عن سروره بالنتائج القوية التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من 2023، مؤكداً على مكانتها الراسخة، باعتبارها المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في توسع قطاع النقل، وثقته بقدرة الشركة على توفير قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وأشار إلى المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وجهودها المستمرة لجذب شرائح متنوعة من السكان، وقال: «بصفتها لاعباً رئيسياً في اقتصاد دبي، تعتزم (سالك) مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد فرص جديدة لسكان إمارة دبي، مؤكداً أن (الشركة) أظهرت التزاماً راسخاً في تعزيز نمو سوق رأس المال، ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة على نطاق أوسع، وذلك من خلال الدور المحوري الذي لعبته «سالك» في برنامج الطروحات العامة في دبي من خلال إدراجها المهم في سبتمبر الماضي».

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «أظهرت النتائج المحققة قدرتنا على تحقيق النجاح المنشود، ويعزى ذلك في جانب كبير منه إلى المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة دبي، وزيادة استخدام نظام التعرفة المرورية، كما أن نموذج أعمالنا القوي ساهم بشكل قوي في نجاح الشركة، التي حققت أرباحاً ملحوظة في الربع الأول من 2023 بهامش قوي من الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 66.8%، ما يعكس التزامنا بتقديم نتائج استثنائية لـ«سالك» وتحقيق أعلى قيمة ممكنة لمساهمينا، في الوقت ذاته، نواصل الاستثمار في رأس المال البشري للشركة».

وسجلت سالك أعلى عدد من الرحلات الفصلية المولدة منذ بدء التشغيل، حيث بلغ 113.6 مليون رحلة في الربع الأول 2023، بزيادة 7.9%. وشهد إجمالي عدد الرحلات عبر بوابات سالك الثماني في الربع الأول من 2023، متضمنة الرحلات الخاضعة للخصم، نمواً بالمقارنة مع الربع الأول من 2022 والربع الأخير من 2022 بنسبة 7.6% و1.8% على التوالي.

وجاء ذلك مدفوعاً باستئناف دبي للأنشطة التجارية المعتادة، ما يشير إلى التعافي المستمر من تبعات الجائحة.

وارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 7.9% لتصل إلى 113.6 مليون رحلة في الربع الأول 2023، مقارنة بـ105.3 ملايين رحلة في الربع الأول من 2022، لتتجاوز المستوى القياسي السابق الذي بلغ 113.5 مليون رحلة في الربع الأول 2019.

المركبات المسجلة

وارتفع عدد المركبات المسجلة لدى «سالك» 6.9% مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 5.5% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 3.9 ملايين مركبة، ما يعكس الجهود الناجحة المستمرة لإمارة دبي لجذب السياح والمواهب. وعلاوة على ذلك، زاد عدد الحسابات النشطة بنسبة 4.2% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 2.1 مليون حساب كما في 31 مارس 2023. ووصل عدد عمليات تفعيل بطاقات «سالك» إلى نحو 215.000 عملية خلال الربع الأول من 2023، بزيادة قدرها 12% عن العام الماضي، بينما انخفض عدد عمليات إلغاء البطاقات بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى نحو 138.000 بطاقة.

الأداء المالي

وارتفعت رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية تدعم زيادة إجمالي إيرادات سالك بنسبة نحو 7% لتصل إلى 520 مليون درهم في الربع الأول 2023. وارتفعت إيرادات «سالك» خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 6.5% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 520 مليون درهم.

وأدى النمو القوي في عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى نمو الإيرادات بنسبة 7.9% مقارنة بالعام الماضي من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 454 مليون درهم، وهو أعلى مستوى فصلي تم تسجيله منذ بدء التشغيل، وكان هذا مدفوعاً باستئناف ونمو الأنشطة التجارية والسياحية في دبي بفضل الانتعاش المستمر بعد رفع القيود التي فرضت أثناء تفشي جائحة «كوفيد – 19» وساهمت رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بما نسبته 87% من إجمالي الإيرادات خلال الربع ذاته.

وارتفعت إيرادات المخالفات والغرامات بنسبة 2.1% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 55.3 مليون درهم من 54.2 مليون درهم في العام السابق، بما يتماشى عموماً مع زيادة عدد المخالفات، بعد خصم المخالفات المستحقة للإلغاء «نحو 631.000 صافي عدد مخالفات في الربع الأول من 2023 مقارنة بنحو 620.000 في الربع الأول من 2022»، جاء العدد الصافي للمخالفات ثابتاً إلى حد كبير كنسبة من صافي عدد الرحلات، وساهمت الإيرادات من المخالفات والغرامات بنسبة 11% من إجمالي الإيرادات.

ورغم زيادة عدد عمليات تفعيل البطاقات بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، انخفضت إيرادات تفعيل البطاقات 25% مقارنة بالعام الذي سبق إلى 8.6 ملايين.

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