80.1 مليون درهم أرباح «سيراميك رأس الخيمة» للربع الأول

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023، مسجلة إجمالي إيرادات بلغت 882.4 مليون درهم بزيادة قدرها 12.7%.

وقالت الشركة، في بيان لها أمس إن صافي الربح المسجل ارتفع إلى 80.1 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 69.7 مليون درهم خلال الربع الأول 2022 نتيجة ارتفاع الإيرادات وهوامش الربح الإجمالية.

وزاد إجمالي الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 157.1 مليون درهم، بارتفاع قدره 21% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: لا تزال الشركة تتمتع بالمرونة وأداء الشركة في سوق الإمارات العربية المتحدة لا يزال قوياً، مما يسمح لها بالحفاظ على مكانة قوية وتعمل الشركة على وضع نفسها كمورد متميز موثوق به، وستستمر في توسيع تواجدها في مجال التجزئة في المنطقة.

وتواصل سيراميك رأس الخيمة تقدمها في خططها التوسعية في أسواقها المختلفة، مع بدء الإنتاج التجاري لمصنع البلاط الذكي في الإمارات حيث يتميز المصنع بأتمتة البلاط الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء لإحداث ثورة في صناعة البلاط، فيما لا يزال التوسع في سعة أدوات المائدة جارياً، حيث يقدر الإنتاج التجاري خلال الربع الثالث من عام 2023 بـ 10 ملايين قطعة إضافية. وتواصل الشركة نشاطها بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمة فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة في بنغلاديش والسعودية.

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