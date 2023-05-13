314.4 مليوناً أرباح «دبي للاستثمار» الربعية بنمو 55%

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي، تحقيق أرباح صافية بلغت 314.45 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2023، محققة زيادة بنسبة 55 %، مقارنة بـ202.55 مليون درهم للفترة ذاتها في العام 2022.

وسجل إجمالي الإيرادات في المجموعة نمواً بارزاً وصل إلى 1.02 مليار درهم مقارنة بـ 761.04 مليون درهم إ خلال الربع الأول من عام 2022، محققةً زيادة بنسبة 34%. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.16 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 12.28 مليار درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من عام 2022. في حين، نجحت المجموعة في الحفاظ على استقرار إجمالي قيمة أصولها عند 20.96 مليار درهم إماراتي.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»: تواصل دبي للاستثمار تحقيق نتائج قوية ومستدامة، مدعومة بالمبادرات الإستراتيجية للمجموعة وقدرتها على الاستفادة من الفرص الرئيسية والسانحة. ولقد تجاوزت نسبة الإقبال على مشروع «دانه بيي»، أحد أبرز المشاريع الشاطئية المميزة التي أطلقتها الشركة في إمارة رأس الخيمة، التوقعات ونحن نتطلع إلى بدء المرحلة المقبلة من المشروع.

وأضاف: هذا بالإضافة إلى التقدم المحرز على مستوى خططنا التوسعية في مناطق جغرافية أخرى وتعزيز القدرات والإمكانيات الداخلية، وفي الوقت نفسه الاستفادة من الأعمال القائمة. وفي ظل النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد بشكلٍ عام والمسار التصاعدي القوي والنمو المطرد على مستوى قطاع العقارات، نجحت «دبي للاستثمار» في تعزيز موقعها ومكانتها الاستراتيجية، الأمر الذي من شأنه أن يُشكل عنصر تمكين للاستفادة من هذه الظروف المواتية.

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