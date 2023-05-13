10.2 % ارتفاع قطاع العقار بسوق دبي في 5 جلسات

المصدر: دبي- محمد عباس

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اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال الأسبوع، بنحو 7.22 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.4 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.8 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 2.7 مليار سهم عبر تنفيذ 102.98 ألف صفقة.

وفي 5 جلسات، تصدر سهما «ديار للتطوير» و«تيكوم» ارتفاعات سوق دبي، وارتفعا بنسب 4.9% و2.5% على التوالي، ليقفز قطاع العقار بنسبة 10.2%، إضافة إلى ارتفاع قطاعي الصناعة 2.3%، والمالية 1.06%.

وشهد سوق دبي المالي، خلال الأسبوع، ارتفاع أسهم تكافل 12%، وبنك السلام- البحرين 5%، و جي إف أتش المالية 1.9%، وسالك 1.7%، والخليج للملاحة 1%.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم المؤسسة الوطنية للفنادق والسياحة 17.99%، ورأس الخيمة العقارية 11.6%، والبنك العربي المتحد 6.4%، وأمريكانا للمطاعم 5.12%، وبريسايت 4.61%، وغذاء القابضة 1.1%

وعلى المستوى اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي أمس عند مستوى 3559.09 نقطة، متراجعاً 0.27%، خلال تداولات جلسة أمس، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9634.8 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.36%.

واجتذبت الأسهم المحلية في جلسة أمس سيولة بنحو 1.23 مليار درهم موزعة بواقع 858.64 مليون درهم في سوق أبوظبي، و369.25 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 448.36 مليون سهم عبر تنفيذ ما يقارب 20 ألف صفقة.

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