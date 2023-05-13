«ترانس جارد» توقّع اتفاقية لنقل وحراسة الألماس والمجوهرات من الهند

المصدر: دبي- البيان

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ارتفعت صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي، بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وتتولى «ترانس جارد»، التابعة لمجموعة الإمارات نقل وحراسة هذه البضائع الثمينة.

ووقّعت «ترانس جارد» مؤخراً اتفاقية حصرية مع مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، وهو هيئة مستقلة تضم 9000 عضو.وأنشأ مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند أول مكتب دولي له، «مركز معرض المجوهرات الهندي»، في سوق الذهب التاريخي بدبي، وتضمن «ترانس جارد» خدمات لوجستية وإدارة مثالية، بما في ذلك عملية تسجيل الوصول والمغادرة الآمنة للأحجار الكريمة والمجوهرات.

وتؤمّن «ترانس جارد»، بموجب الاتفاقية، بالكامل جميع منتجات العارضين، ومن المتوقع أن يتعامل فريقها هذا العام مع ألماس ومجوهرات وأحجار كريمة، بقيمة 100 مليون درهم تقريباً، مع توقعات بنمو هائل في السنوات الثلاث المقبلة، بفضل استمرار ازدهار التجارة بين الهند ودبي.

وسجلت صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات إلى الإمارات في 2022/‏‏‏ 2023 نمواً بنسبة 16.54%، لتصل قيمتها إلى 21.2 مليار درهم.

وقال ربيع عطية، نائب رئيس أول «ترانس جارد»: «نحن فخورون للغاية بخدمة أول شحنة وصلت إلى دبي من الهند بموجب اتفاقيتنا مع مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، ما سيعزز العلاقات التجارية القوية والمتنامية واقتصاد البلدين كذلك».

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